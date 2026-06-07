La muerte del Indio Solari sigue generando repercusiones y emociones entre sus seguidores.

Mientras miles de personas lo despiden en homenajes espontáneos y en el velatorio público realizado en Avellaneda, un detalle inesperado comenzó a circular en las redes sociales y sorprendió incluso a los fanáticos más conocedores de su obra.

La coincidencia involucra a “Flight 956”, una de las canciones que el músico incluyó en Porco Rex, el disco que lanzó en 2007 durante su carrera con Los Fundamentalistas.

Según advirtieron numerosos usuarios, la noticia de su fallecimiento se conoció a las 9 de la mañana del día 5 del mes 6, una secuencia numérica que coincide exactamente con el título del tema: 9-5-6.

El dato rápidamente se viralizó entre los ricoteros, que comenzaron a compartir capturas, mensajes y reflexiones sobre una coincidencia que muchos calificaron como “imposible de ignorar”.

Foto: Instagram (@indiosolarioficial)

Pero la historia no terminó allí. Conmovidos por la noticia, cientos de seguidores volvieron a escuchar la canción y encontraron una frase que adquirió una resonancia especial tras la muerte del artista: “La parca sobrevoló el jardín”.

LOS DETALLES DE LA MUERTE DE LA LEYENDA ROCKERA

La línea llamó especialmente la atención porque, según trascendió, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue hallado sin vida en su casa de Parque Leloir, junto a la piscina de la propiedad donde residía desde hacía años, alejado de la exposición pública.

Como ocurrió durante toda su carrera, las letras del Indio volvieron a convertirse en objeto de análisis e interpretación. A lo largo de décadas, sus canciones alimentaron teorías, lecturas simbólicas y debates entre los seguidores, que encontraron en sus versos múltiples significados posibles.

Foto: Instagram (@indiosolarioficial)

La muerte del músico volvió a poner ese fenómeno en primer plano. En las redes sociales, miles de usuarios compartieron interpretaciones sobre “Flight 956”, relacionando la coincidencia numérica con el carácter enigmático que siempre rodeó la obra del artista.

Más allá de cualquier lectura mística, el episodio refleja el vínculo único que el Indio Solari construyó con su público. Incluso después de su partida, sus canciones siguen generando preguntas, emociones y nuevas formas de acercarse a una obra que marcó a varias generaciones del rock argentino.

LETRA DE FLIGHT 956, LA CANCIÓN DEL INDIO SOLARI Y LOS FUNDAMENTALISTAS DEL AIRE ACONDICIONADO

Parece que, en el final

No me saldré con la mía, mi amor

Debería chequear mi contestador

Flight 956, voy a extrañar

Tu belleza es como un resplandor

Estoy tan cansado que

No tengo fuerzas para discutir

Es tan triste esta vez que no puedo hablar

Flight 956, el tiempo dirá

Yo sé que vos vas a regresar

Disculpa mis actos de hampón

Siempre hay quilombito en un cielo de dos

Y nunca hay terreno sagrado, amor

Y es difícil no ser injusto con vos

Cuando escapás en tu

Flight 956, intento reír

Dios no está en los detalles de hoy

¿Será un melodrama vulgar?

¿Pasados dos meses nos consolarán?

Llorarás con un ojo y, con el otro, te reirás

Flight 956, voy a extrañar

Tu belleza es como un resplandor

Mientras continúan los homenajes en todo el país, la coincidencia entre la fecha de su muerte y uno de sus temas más emblemáticos se transformó en una de las historias más comentadas por los fanáticos que buscan despedir a una figura irrepetible de la música nacional.