La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 18 DE ABRIL DEL 2026

El sábado 18 de abril, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al periodista y conductor de Todo Noticias Edgardo Alfano.

Edgardo Alfano (Foto: captura de pantalla de eltrece de La Noche de Mirtha).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana Ricardo Biasotti, la expareja de Andrea del Boca y padre de su hija Ana, la Senadora Nacional de Argentina Carolina Losada y el periodista Daniel Gómez Rinaldi.

Daniel Gómez Rinaldi (Foto: Movilpress)

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 22 DE MARZO DEL 2026

El domingo 19 de abril desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a la modelo y conductora Nicole Neumann, quien estará junto a su hermana Gege.

Nicole y Gege Neumann (Fotos: redes sociales).

También serán de la partida de este fin de semana en la mesa de Juana la actriz argentina Betiana Blum, el actor Juan Palomino y el reconocido cocinero y chef Rodrigo Cascón.

Betiana Blum (Foto: Movilpress)

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