Después de semanas de expectativa, Dua Lipa finalmente compartió las primeras imágenes oficiales de su boda con Callum Turner. A través de sus redes sociales, la estrella del pop publicó una serie de fotos inéditas de la celebración realizada en Sicilia, Italia, donde no solo mostró momentos íntimos junto a su flamante esposo, sino también el impresionante vestido de novia que mantuvo en secreto hasta ahora.

La ceremonia italiana fue, en realidad, el segundo capítulo de una historia que comenzó semanas antes en Londres. La pareja oficializó su unión civil el pasado 31 de mayo en un evento íntimo realizado en Londres, rodeada por un círculo reducido de familiares y amigos.

Los looks de Dua Lipa y Callum Turner para su boda civil en Londres (Foto: Instagram/@dualipa).

Para aquella ocasión, la cantante apostó por un sofisticado conjunto de alta costura diseñado especialmente por Schiaparelli: una elegante falda combinada con un llamativo sombrero blanco de ala ancha que evocó uno de los looks nupciales más icónicos de Bianca Jagger.

El look de Dua Lipa para su boda civil con Callum Turner en Londres (Foto: Instagram/@dualipa).

El fin de semana del 6 y 7 de junio, los recién casados llevaron los festejos a otro nivel con una exclusiva celebración de tres días en Sicilia, donde reunieron a invitados de distintas partes del mundo y desplegaron una serie de estilismos que rápidamente captaron la atención de la industria de la moda.

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Italia (Foto: Instagram/@dualipa).

El vestido de novia de Dua Lipa que se volvió viral

Para la celebración en Italia, la artista eligió un exclusivo diseño de alta costura de Chanel confeccionado especialmente para la ocasión. El vestido destacó por su larga cola adornada con plumas, delicados bordados artesanales y un romántico velo que completó un look digno de cuento de hadas. Según trascendió, la creación demandó un minucioso trabajo artesanal y se convirtió inmediatamente en uno de los vestidos de novia más comentados del año.

El look de Dua Lipa para su boda en Italia con Callum Turner (Foto: Instagram/@dualipa).

Las imágenes compartidas por la cantante muestran una ceremonia al aire libre en un entorno mediterráneo de ensueño, rodeada de familiares, amigos y figuras destacadas del mundo de la música y la moda. Entre brindis, abrazos y escenas románticas junto a Turner, la pareja dejó ver la felicidad que atraviesa este nuevo capítulo de sus vidas.

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Italia (Foto: Instagram/@dualipa).

Con estas fotos inéditas, Dua Lipa no solo confirmó que vivió una boda de ensueño junto a Callum Turner, sino que también volvió a marcar tendencia en el universo fashion con uno de los looks nupciales más impactantes de 2026.

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Italia (Foto: Instagram/@dualipa).

Cómo fue la boda de Dua Lipa y Callum Turner en Sicilia

La celebración en Sicilia llegó después de que la pareja formalizara su unión civil en Londres a fines de mayo. Para el festejo italiano eligieron una exclusiva villa histórica en las afueras de Palermo, donde organizaron varios días de eventos y reuniones con sus seres queridos.

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Italia (Foto: Instagram/@dualipa).

Las primeras fotos difundidas en Instagram terminaron con el misterio que rodeaba el look nupcial de la cantante. Durante semanas, fanáticos y medios especializados especularon sobre qué diseñador vestiría a Dua Lipa en uno de los eventos más importantes de su vida. Finalmente, la intérprete de “Houdini” sorprendió con una apuesta sofisticada, romántica y de espíritu contemporáneo.

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