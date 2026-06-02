Dua Lipa eligió un look de alto impacto para dar el sí: un traje de Schiaparelli que combinó con un sombrero de ala ancha de Stephen Jones, stilettos Christian Louboutin y un collar de Bulgari.

La elección no fue casual: cada pieza habla de una novia que prefiere el estilo avant-garde por sobre el vestido blanco tradicional.

EL LOOK DE DUA LIPA EN SU BODA: SCHIAPARELLI, LOUBOUTIN Y BULGARI

La ceremonia fue íntima y privada, al punto que la noticia se filtró cuando algunos medios de comunicación captaron a la pareja saliendo de la celebración el domingo por la tarde y subiéndose a un típico taxi negro londinense. Fue recién entonces que el mundo supo que Dua y Callum habían dado el gran paso.

"La cantante confirmó la fecha con una sola línea en Instagram: “31.05.2026 🤍” Crédito: Instagram Por: Instagram @dualipa

La publicación se viralizó en minutos.

DONATELLA VERSACE DISEÑÓ 26 OUTFITS PARA LA FIESTA EN SICILIA

Según trascendió, Donatella Versace habría preparado nada menos que 26 outfits diferentes para que Dua Lipa luzca a lo largo del fin de semana de celebración en Sicilia, Italia. Además, la diseñadora italiana habría confeccionado dos vestidos de novia para la gran noche de fiesta.

Dua Lipa y Callum Turner saliendo de su boda en Londres. Crédito: Instagram Por: Instagram @dualipa

La pareja —que comenzó su relación a fines de 2023— eligió dividir la celebración en dos etapas: la ceremonia legal y reservada en Londres, y una gran fiesta multitudinaria que se realizará este fin de semana en Italia. El contraste entre la intimidad londinense y el despliegue siciliano parece haber sido una decisión deliberada de los novios.

Dua Lipa con traje Schiaparelli el día de su boda con Callum Turner. Crédito: Instagram Por: Instagram @dualipa

Callum Turner, conocido por sus roles en producciones como Masters of the Air, se mantuvo alejado de las cámaras durante la jornada, fiel a su perfil más discreto en comparación con el de su ahora esposa. La pareja logró mantener los detalles de la boda en secreto hasta último momento, algo nada fácil cuando una de las partes es una de las artistas más seguidas del mundo.

Callum Turner y Dua Lipa se casaron el fin de semana en el oeste de Londres. Por: Instagram @dualipa

Con la fiesta siciliana en el horizonte, todo indica que las imágenes y los looks que vendrán serán aún más impactantes que los de Londres.