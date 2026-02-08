La casa en la que vive Dua Lipa en Los Ángeles no es una mansión convencional de celebridad, sino una verdadera pieza de museo habitada.

Ubicada entre las colinas verdes de Studio City, la cantante se instaló en 2023 en la célebre Casa Tyler, una obra emblemática del modernismo californiano que combina diseño de vanguardia, integración con la naturaleza y una privacidad absoluta, lejos del ruido de Hollywood.

Diseñada en 1950 por John Lautner, uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX y discípulo de Frank Lloyd Wright, la residencia de Dua Lipa es considerada una joya de la arquitectura orgánica.

Su estructura se apoya sobre columnas de hormigón inclinadas que parecen emerger de la tierra, generando un efecto visual único: la casa da la sensación de flotar entre los árboles, como suspendida en el paisaje.

El vidrio es otro gran protagonista del diseño. Las paredes transparentes de piso a techo envuelven gran parte de la vivienda y borran los límites entre interior y exterior.

La luz natural atraviesa cada ambiente durante todo el día, mientras el verde del entorno se convierte en parte de la decoración. Desde el living hasta los dormitorios, la casa ofrece una conexión constante con la naturaleza, reforzando una atmósfera de calma y refugio.

ASÍ ES LA CASA DE DUA LIPA

Puertas adentro, el espíritu mid-century se mantiene intacto. Predominan las maderas nobles, los tonos tierra y una paleta neutra que aporta calidez sin recargar los espacios.

El mobiliario de líneas simples y funcionales acompaña la arquitectura sin competir con ella, creando ambientes serenos y equilibrados. No hay lujo excesivo ni ostentación, sino una elegancia sobria que prioriza el bienestar y la experiencia del espacio.

Rodeada de eucaliptos, robles y vegetación autóctona, la propiedad garantiza un nivel de privacidad ideal para una figura de proyección internacional como Dua Lipa. La casa queda prácticamente oculta desde el exterior, lo que permite disfrutar del entorno sin miradas ajenas y refuerza la idea de retiro personal en plena ciudad.