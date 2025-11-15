Dua Lipa volvió a demostrar su fascinación por la cultura local. En su nueva visita al país, la artista compartió una cena familiar en Madre Rojas, la parrilla de autor ubicada en Villa Crespo que se convirtió en una de las favoritas del público gourmet porteño.

Acompañada por su madre, su padre y su hermana, la artista disfrutó de una noche tranquila en un ambiente relajado, de estética bistró y con la carne argentina como gran protagonista. Según trascendió, el grupo pidió una selección de platos clásicos con toques de alta cocina.

El menú comenzó con pickles caseros ($5.000) y chinchulines ($7.000), dos de las entradas más pedidas del lugar. Luego compartieron una tortilla de papa ($14.700) y unas mollejas ($19.200) preparadas al punto justo. Para el plato principal, probaron dos cortes estrella: un corte de vaquillona ($56.800) y un corte de Wagyu ($94.000), el más exclusivo de la carta.

Dua Lipa disfrutó de una cena súper argenta: cuánto gastó en la exclusiva parrilla de Villa Crespo. Crédito: Instagram

El servicio incluyó una selección de vinos tintos nacionales que acompañaron cada paso de la cena. “Fue una noche muy discreta y familiar. Ella se mostró amable y muy interesada en la cocina argentina”, contó una fuente cercana al restaurante.

DÓNDE QUEDA MADRE ROJAS

Madre Rojas, ubicado en Rojas 1600, fue creado por Juan Ignacio Barcos, ganadero, sommelier y chef. Su propuesta combina técnica, sustentabilidad y trazabilidad: todos los productos provienen de productores que priorizan el bienestar animal y la crianza a pasto. En la carta, cada plato detalla el origen de su materia prima, lo que convierte a este restaurante en una experiencia gastronómica transparente y consciente.

Entre sus especialidades también se destacan las papas fritas en grasa Wagyu, la morcilla con manzana verde y una amplia selección de charcutería artesanal. Con una iluminación cálida, atención personalizada y un menú que fusiona lo clásico y lo moderno, Madre Rojas se posicionó como una parada obligada para quienes buscan disfrutar de la carne argentina desde un enfoque premium.