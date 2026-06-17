En plena fiebre mundialista, el orgullo por los colores celeste y blanco se traslada de las canchas a las calles. Nicole Neumann dio cátedra de estilo al transformar la clásica camiseta de Argentina en la pieza central de un look de noche o evento de lo más top.

Para lograr este estilismo que se volvió viral en plena Copa Mundial de la FIFA 26™, la modelo apostó por la combinación de texturas y el contraste de estilos deportivo vs. formal. Los elementos clave de su outfit son:

La camiseta de la Selección argentina: Usada de una forma descontracturada, ligeramente doblada hacia adentro para dar un efecto cropped que suma dinamismo visual.

Minifalda sastrera negra con cinturón de marca: Una prenda estructurada de tiro medio-alto, complementada con un fino cinturón negro con hebilla dorada (estilo Céline) que enmarca la cintura.

Blazer oversize texturizado: En tono marrón o gris topo sutil, que aporta la cuota justa de formalidad, abrigo y elegancia clásica.

Botas bucaneras de cuero: Un calzado caña alta que estiliza las piernas y le otorga una impronta moderna, nocturna y muy sensual.

Nicole Neumann mostró su look mundialista con toque elegante (Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial).

¿Cómo combinar la camiseta de la Selección argentina de forma elegante?

Para vestir la camiseta de Argentina de forma elegante, combinala con prendas sastreras como un blazer oversize, pantalones de vestir de tiro alto o una minifalda estructurada. Sumar accesorios metalizados o un cinturón de diseño ayuda a elevar el outfit instantáneamente.

¿Qué zapatos usar con la camiseta de fútbol para un look urbano?

Las botas bucaneras o de caña alta son la opción ideal si buscás un look sofisticado de noche. Para un estilo más urbano de día, se puede optar por zapatillas blancas clásicas o borcegos negros.

¿Cómo reversionar la camiseta de fútbol según las tendencias de moda?

La tendencia actual dicta llevar la camiseta en formatos cropped (anudada o doblada hacia adentro), combinada con elementos del streetwear de lujo, mezclando texturas informales con prendas de alta costura o sastrería.

Claves de estilo: ¿Por qué funciona el outfit de Nicole Neumann?

El secreto del éxito en el look de Nicole Neumann radica en la ley de compensación de la moda. Al equilibrar una prenda sumamente informal y deportiva como la camiseta de fútbol con piezas netamente urbanas y elegantes (el blazer y las botas altas), se rompe la monotonía y se crea un estilismo audaz.

Nicole Neumann y su look mundialista (Foto: captura de Instagram/@nikitaneumannoficial).

La modelo demuestra que alentar a la Selección no está peleado con el glamour, convirtiéndose en la inspiración perfecta para los días de partido en los que querés lucir impecable de pies a cabeza.

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