Este domingo, Manu Urcera fue uno de los invitados a la mesa de Juana Viale y una escena en la cocina junto a Jimena Monteverde y Rafa Ferro desató todo tipo de comentarios en redes sociales. El intercambio de preguntas y anécdotas entre el piloto y la conductora llamó la atención por la complicidad que mostraron al aire, y muchos usuarios empezaron a hablar de un supuesto coqueteo.

En medio del revuelo, Nicole Neumann salió a dar su versión y le bajó el tono a la polémica. “Manu me contó que la pasó re bien, que todos muy buena onda, que se murió de risa con Rafa y Juana. Me contó hasta ese momento en el que ella le preguntó por las cicatrices y que Rafa los jodió con Jimena Monteverde”, relató la modelo ante la prensa.

Nicole Neumann, Manu Urcera y Juana Viale (Fotos: capturas eltrece y América TV)

“Me contó hasta ese momento en el que ella le preguntó por las cicatrices”, agregó Nicole Neumann, dejando en claro que no vio nada fuera de lugar entre su marido y la nieta de Mirtha Legrand.

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Lejos de mostrarse incómoda, Nicole fue contundente: “Siempre se busca algo, en este caso, un supuesto coqueteo. No sé, yo creo que será porque soy muy segura de mí, en eso no percibo nada extraño”. Además, reconoció que en otra etapa de su vida sí le hubiera molestado: “Tuve una etapa celosa, pero ahora ya no”.

La modelo dejó en claro que hoy está en un momento distinto y que no se engancha con rumores. “Estoy plantada en un lugar donde ya no me estresaría porque si pasara algo así, yo ya no fuerzo nada. Si es es, bárbara bienvenido sea. Si no es y te copaste con otra, bueno listo, ni idea, la vida es así”, lanzó Nicole, mostrando total tranquilidad.

Nicole Neumann, Manu Urcera y Juana Viale (Fotos: capturas eltrece y América TV)

Nicole fue más allá, e incluso aseguró que no tendría problema en que Manu Urcera vuelva a participar del programa de Juana Viale.

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