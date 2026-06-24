Louis Vuitton volvió a convertirse en el gran protagonista de la Semana de la Moda Masculina de París con una puesta en escena que dejó al mundo de la moda sin palabras.

Bajo la dirección creativa de Pharrell Williams, la maison francesa presentó su colección Primavera-Verano 2027 en un escenario que recreó una auténtica playa en medio de la capital francesa, con arena real, una gigantesca ola artificial y una atmósfera inspirada en la cultura del surf.

El desfile se realizó en medio de una intensa ola de calor que azotó París, con temperaturas cercanas a los 40 grados, lo que hizo aún más impactante la experiencia inmersiva creada por la firma. La colección masculina combinó la elegancia característica de la firma de lujo con referencias al universo surfero y skater.

Pharrell Williams hizo historia en París con un impactante desfile de Louis Vuitton (Foto: AP).

Sobre la pasarela desfilaron trajes de sastrería impecable, denim desgastado, chaquetas livianas, prendas técnicas, shorts y accesorios vinculados a la vida junto al mar. También se destacaron tablas de surf, skates y bolsos intervenidos con el clásico monograma LV, mientras una orquesta en vivo y un coro acompañaron el recorrido de los modelos frente a la monumental escenografía oceánica.

Pharrell Williams hizo historia en París con un impactante desfile de Louis Vuitton (Foto: AP).

La propuesta estuvo inspirada en la conexión emocional con el océano y en las raíces de Pharrell Williams, quien creció en Virginia Beach. La paleta de colores estuvo dominada por tonos azules, aguamarina, verdes y arena, evocando paisajes costeros y el espíritu de libertad asociado al surf. Además, la firma incorporó materiales técnicos y acabados desgastados que reforzaron la estética relajada de la colección sin perder el ADN de lujo de la marca.

Pharrell Williams hizo historia en París con un impactante desfile de Louis Vuitton (Foto: AP).

UNA PASARELA ESPECTACULAR CON MENSAJE SUSTENTABLE

Más allá del impacto visual, Louis Vuitton aprovechó el desfile para reforzar su compromiso con el medioambiente. La casa de moda informó que el agua utilizada para recrear el paisaje marítimo funcionó mediante un sistema de circuito cerrado para reducir el consumo, mientras que la arena empleada en la puesta en escena será reutilizada posteriormente en espacios deportivos de París.

Pharrell Williams hizo historia en París con un impactante desfile de Louis Vuitton (Foto: AP).

Además, la firma anunció nuevas acciones vinculadas a la restauración de arrecifes de coral en la Polinesia Francesa como parte de su estrategia de sustentabilidad. El show reunió a celebridades, referentes de la moda y figuras del deporte, convirtiéndose rápidamente en uno de los eventos más comentados de la temporada.

Pharrell Williams hizo historia en París con un impactante desfile de Louis Vuitton (Foto: AP).

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