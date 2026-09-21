Paulo Londra cerrará el 2026 en su Córdoba natal con un show muy especial. El artista cordobés se presentará el 3 de diciembre en Quality Arena.

La Preventa Exclusiva Cordobesa comenzará el martes 22 de septiembre a las 13 horas a través de tickets.qualitycenter.com.

Una vez agotado el cupo destinado a la preventa, se habilitará la Venta General.

Paulo Londra se presenta en su Córdoba natal.

Paulo Londra presenta una nueva etapa musical

El show de Córdoba llegará, además, en un momento especial de la carrera de Paulo Londra. El artista anunció su nuevo disco, “entre Cielos”, que estará disponible el 21 de octubre.

El álbum estará acompañado por una nueva búsqueda sonora de la que ya se conoció “me asfixia LA CIUDAD”, el primer single del próximo trabajo discográfico. La canción fue realizada junto a Lisan y Tiano, productores que acompañan a Londra en esta nueva etapa.

Paulo Londra en Córdoba