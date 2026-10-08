Este miércoles Eleonora Cassano visitó Otro Día Perdido y allí habló con Mario Pergolini sobre su carrera y su presente como docente, ocasión que aprovechó para criticar fuertemente a las nuevas generaciones de bailarines.

“¿Y estás dando masterclass? ¿Has vuelto un poco al maravilloso mundo de la danza?”, quiso saber el conductor. “No, no me fui. Cambió. Antes bailaba y ahora estoy tratando de brindar todo lo que aprendí a la gente joven y no tan joven también”, respondió Eleonora.

Eleonora Cassano y Mario Pergolini (Foto: captura América TV)

“¿Y sigue siendo una carrera muy demandada? ¿Sigue habiendo cantidad? ¿Sigue habiendo como muchas chicas y chicos interesados?”, preguntó Mario, sin esperar una fulminante respuesta de una de las bailarinas más convocantes de la Argentina.

Leé más

Juana Viale habló de la exposición que sufrió desde chica y sorprendió con una fuerte confesión

ELEONORA CASSANO FULMINÓ A LAS NUEVAS GENERACIONES DE BAILARINAS

“Menos porque la verdad que hoy todo el mundo quiere todo rápido y el ballet lo que menos es, es rápido. Lleva mucho tiempo de estudio, de práctica, y cuando querés ver algún resultado, pasaron tres años. Entonces hoy miran TikTok, se aprenden una coreografía y ya piensan que bailan”, señaló Eleonora.

“Y eso es un tema, eso es un tema. Pero vengo de San Martín de los Andes, de estar en una competencia y vi 150 coreografías, así que hay interesados”, señaló la bailarina. “Me imagino que no serán como la de los colegios, que te tenés que fumar que los hijos de otros bailen mal”, insitió Mario.

Eleonora Cassano y Mario Pergolini (Foto: captura América TV)

“Sí, te tenés que fumar de todo. De todo, Cuando soy jurado realmente pienso en que esas nenitas están haciendo todo con un amor, con una entrega, y vos no les podés bajar la caña diciendo ‘no servís para nada, dedícate a otra cosa’”, cerró Eleonora.

Leé más:

Nicole Neumann contó cómo maneja los celos por las promotoras del TC con Manu Urcera: “Si me pasa...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.