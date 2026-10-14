Pamela David sorprendió con una confesión sobre su pasado actoral durante su visita a Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece.

La conductora contó que llegó a hacerse un cambio de look para interpretar un papel en una película, pero finalmente no fue seleccionada.

La anécdota surgió cuando Evelyn Botto le preguntó si había recibido propuestas para trabajar como actriz. Fue entonces cuando Pamela recordó aquella experiencia y reveló un detalle que, según aseguró, nunca había contado públicamente.

Pamela David se hizo rubia para una película, pero no consiguió el papel

“Sí, pero en una no quedé. Me hice rubia para una película, pero lo hizo otra. Igual, me gusta, esto lo cuento por primera vez”, contó Pamela David, ante la sorpresa de Pergolini.

Aunque tenía ganas de conseguir el personaje, la conductora explicó que decidió aprovechar la experiencia para probar algo diferente y explorar otras posibilidades.

Pamela David sorprendió con su look en la noche porteña (Foto: Movilpress).

“Aproveché y dije: ‘Che, esto está bueno para ver. Voy a probar a ver si muevo al universo, si activo con la metafísica’”, recordó.

La confesión dejó al descubierto una faceta menos conocida de Pamela, que se animó a modificar su imagen para una oportunidad laboral que finalmente no se concretó.

El nuevo proyecto de ficción de Pamela David

Durante la entrevista, Pamela también habló de su presente profesional y contó que está involucrada en un proyecto audiovisual, aunque por ahora desde el rol de inversora.

“Siempre vuelvo. Ahora estoy invirtiendo, incursionando en una serie vertical que la vamos a presentar el 5 de noviembre. Se llama La escena prohibida”, anunció.

La conductora se mostró entusiasmada con la iniciativa y destacó que el proyecto cuenta con un elenco que le genera ilusión.

“Por ahora soy la inversora. Hay un elenco re lindo. Es difícil, pero todavía sueño con que se pueda hacer ficción y estoy aprendiendo de ello, acompañando y apalancando con mucha ilusión”, expresó.

De esta manera, aunque actualmente no está trabajando como actriz, Pamela David continúa vinculada al mundo de la ficción y apuesta a una producción en formato vertical, una modalidad de contenido audiovisual pensada para el consumo desde dispositivos móviles.