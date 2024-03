En medio del furor por la serie que cuenta la vida de Guillermo Coppola, se supo cómo es el exclusivo departamento en el que vive, ubicado en el barrio de Palermo. Hace un tiempo, había dicho que esta es su casa “de toda la vida”. Sin embargo, de vez en cuando, la reforma.

“Es una casa ochentosa y con mucha historia”, había contado Coppola sobre su departamento, que posee enormes ventanales y una vista espectacular a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que llama la atención es que en un mismo espacio convive el pasado, con muebles vintage, con el presente, ya que sumó otros más contemporáneos. Además, lo decoró con cuadros de todo tipo y esculturas de valor.

El espacio más minimalista es la cocina, donde se pueden ver los electrodomésticos de acero inoxidable que dialogan a la perfección con una isla que ocupa casi todo el espacio central de esta habitación. Además, tiene un espectacular vestidor, baño con jacuzzi, terraza privada y una espectacular vista a un espacio verde.

GUILLERMO COPPOLA ANALIZÓ EL CONTENIDO DE SU FICCIÓN BIOGRÁFICA

“Amalia hizo una aclaración que me pareció correcta, pero es ficción y yo también entiendo eso”, enfatizó el exmanager de Diego Maradona. Y agregó: “En la serie de Diego yo era el villano, pero era ficción. Eso fue lo que me explicaron”.

“No tenía el guion claro porque confié, pero no me arrepiento de nada porque acá no hay delito, puede haber alguna situación incómoda. Me sentí representadísimo. Por ahí hay que hacerlo exagerado”.