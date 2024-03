Entre las muchas polémicas que se desataron con la serie Coppola, el representante, una de las más fuertes tiene que ver con el planteo de abortar que Guillermo y Amalia Yuyito González, pero que ambos niegan que haya sucedido en la realidad, y de hecho Bárbara (37) los hizo abuelo de Josefina (6).

“Yo pregunté eso. No sucedió. Amalia se encargó de desmentirlo ella”, enfatizó Guillote.

Luego, se refirió al tierno mensaje que le había enviado Barbarita al explotar el escándalo, en el que le dijo que lo amaba y que no tenía nada que reprocharle como padre: “Son cosas que me sensibilizan, me llevan al pasado. Me hacen acordar buenos momentos”.

Bárbara Coppola y su mamá, Amalia Yuyito González.

Despejada la duda, Coppola reflexionó sin pruritos: “Pero dije que si hubiese sucedido ante la reacción de una noticia tan importante… Yo empezaba en Nápoli con Diego y lo que eso significaba. Amalia estaba con su carrera brillante que la demoraba en su recorrido”.

“Cosa que uno dice ‘¿y si vemos?’. Era una charla entre un matrimonio que estaba viendo esa posibilidad (de abortar) ante la gracia que se podría haber planteado”, blanqueó Guillermo Copppola sobre el embarazo de Barbarita que cursaba Amalia Yuyito González.

GUILLERMO COPPOLA ANALIZÓ EL CONTENIDO DE SU FICCIÓN BIOGRÁFICA

“Amalia hizo una aclaración que me pareció correcta, pero es ficción y yo también entiendo eso”, enfatizó el exmanager de Diego Maradona. Y agregó: “En la serie de Diego yo era el villano, pero era ficción. Eso fue lo que me explicaron”.

Guillermo y Bárbara Coppola.

“No tenía el guión claro porque confié, pero no me arrepiento de nada porque acá no hay delito, puede haber alguna situación incómoda”.

“Me sentí representadísimo. Por ahí hay que hacerlo exagerado”.