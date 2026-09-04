En una reciente entrevista en el programa Primicias Ya, Agustín Rodríguez, abogado de Alejandro Stoessel se refirió a la relación entre su cliente y el futbolista Rodrigo De Paul, actual pareja de la cantante, tras los trascendidos por la auditoría que le hizo Tini.

El letrado reveló que, en sus charlas con Stoessel, siempre escuchó comentarios positivos sobre el mediocampista. Rodríguez contó que suelen conversar de fútbol y que, en esas charlas, el papá de la cantante nunca expresó nada negativo sobre De Paul.

El mensaje de Rodrigo de Paul al papá de Tini Stoessel tras la victoria de Argentina

“La verdad, siempre me ha hablado muy bien de Rodrigo, y nunca me ha dicho nada fuera de la lógica. Ha tenido palabras muy afectuosas hacia él. Con Mariana no he hablado de esto, pero con Alejandro varias veces, porque nos gusta el fútbol a los dos”, aseguró el abogado del empresario.

LA INCÓGNITA SOBRE LA BODA DE TINI Y DE PAUL Y LA RELACIÓN FAMILIAR

En el cierre de la nota, el abogado fue consultado sobre si los padres de Tini están invitados a la boda de la cantante. Rodríguez fue tajante: “No, no tengo idea”.

Ante la pregunta sobre si Alejandro y Mariana siguen juntos o están separados, Agustín Rodríguez prefirió no dar detalles y respondió: “Eso que lo digan ellos”.

De esta manera, el representante legal de Alejandro Stoessel dejó en claro que, al menos desde su experiencia personal, la relación entre el papá de Tini y Rodrigo De Paul es cordial y marcada por el respeto mutuo.

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