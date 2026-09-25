La torta de peras que nunca falla lleva manteca pomada, semillas de amapola y sal

La torta de peras es una de esas recetas clásicas que funcionan especialmente bien para acompañar el desayuno o la merienda. En su versión invertida, la fruta queda en la superficie y adquiere un tono dorado y una textura tierna durante la cocción.

Esta preparación suma un detalle que marca la diferencia: semillas de amapola en la masa, que aportan textura y un contraste particular. Además, combina manteca pomada para el bizcochuelo con manteca derretida y azúcar rubia para formar la base sobre la que se acomodan las peras.

El procedimiento es sencillo, aunque resulta importante respetar algunos pasos, como cremar correctamente la manteca con el azúcar, incorporar los huevos de a uno y trabajar la harina con movimientos envolventes. El resultado es una torta húmeda y esponjosa que se termina desmoldando al revés.

Comensales 4 Ingredientes 3 peras peladas, descarozadas y cortadas por la mitad.

peras peladas, descarozadas y cortadas por la mitad. 50 gramos de manteca derretida.

gramos de manteca derretida. 50 gramos de azúcar rubia.

gramos de azúcar rubia. 175 gramos de harina 0000.

gramos de harina 0000. 175 gramos de manteca pomada.

gramos de manteca pomada. 175 gramos de azúcar blanca.

gramos de azúcar blanca. 4 huevos.

huevos. Una cucharadita de polvo de hornear.

cucharadita de polvo de hornear. Una cucharadita de esencia de vainilla.

cucharadita de esencia de vainilla. 2 cucharadas de semillas de amapola.

cucharadas de semillas de amapola. Una pizca sal.

Procedimiento

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar los bordes de un molde circular de aproximadamente 20 centímetros de diámetro. Preparar la base: colocar en un bowl los 50 gramos de manteca derretida junto con el azúcar rubia y mezclar hasta integrar. Cubrir el molde: distribuir la preparación anterior de manera uniforme sobre todo el fondo. Acomodar las peras: colocar las mitades de pera sobre la mezcla de manteca y azúcar. Preparar la masa: colocar la manteca pomada y el azúcar blanca en otro recipiente y batir hasta obtener una crema clara y esponjosa. Incorporar los líquidos: agregar la esencia de vainilla y luego los huevos, de a uno, mezclando bien después de cada incorporación. Sumar los ingredientes secos: tamizar la harina 0000 junto con el polvo de hornear y la pizca de sal. Integrar la harina: añadir los secos en dos tandas a la preparación anterior y mezclar con movimientos envolventes para conservar una textura aireada. Agregar las semillas de amapola y distribuirlas de manera uniforme en toda la masa. Volcar la preparación sobre las peras y nivelar cuidadosamente la superficie con una espátula. Hornear entre 45 y 50 minutos, hasta que la torta esté dorada. Para comprobar la cocción, introducir un palillo en el centro: debe salir seco. Dejar enfriar y desmoldar: pasar cuidadosamente un cuchillo por los bordes del molde y dar vuelta la torta sobre un plato para que las peras queden hacia arriba.

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