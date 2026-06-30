El mejor bizcochuelo de Doña Petrona: lleva 10 yemas y se hace en menos de una hora

El bizcochuelo especial de Doña Petrona es una de las recetas más emblemáticas de la repostería casera argentina. Su textura liviana, su sabor delicado y su versatilidad lo convirtieron en una base infaltable para cumpleaños, tortas rellenas y mesas dulces familiares.

La clave de esta receta está en el trabajo de los huevos: lleva 10 yemas y 10 claras, que se incorporan de manera separada para lograr una miga bien aireada. Para que salga perfecto, es fundamental batir las yemas con el azúcar hasta que la mezcla quede espesa, clara y con volumen.

Otro punto importante es sumar la harina tamizada de a poco y con movimientos envolventes, para no perder el aire incorporado. En menos de una hora, entre preparación y cocción, se obtiene un bizcochuelo ideal para acompañar con café, té, dulce de leche, crema o frutas.

Doña Petrona y Juanita, su histórica asistente de cocina. Foto: Instagram @dona_petrona_c.de_gandulfo.

Petrona C. de Gandulfo fue una figura central de la cocina en televisión, una ola que empezó con sus apariciones en la pantalla chica. Pero su éxito comenzó mucho antes, en la década del 30, con la aparición del Libro de Doña Petrona, que más de 3.000 recetas en 800 páginas, y fue reeditado más de 100 veces.

Comensales 4 Ingredientes 10 yemas

yemas 4 cucharadas de agua fría

cucharadas de agua fría 250 g azúcar

g azúcar 270 g harina

g harina Una cucharadita de esencia de vainilla o ralladura de limón

cucharadita de esencia de vainilla o ralladura de limón 10 claras batidas a punto nieve

claras batidas a punto nieve ½ cucharadita de sal entrefina

cucharadita de sal entrefina Un molde de 32 centímetros de diámetro

Procedimiento para el bizcochuelo de Doña Petrona

Batir las yemas con el agua fría y el azúcar hasta que la preparación quede espesa, clara y con una textura similar al con el agua fría y el azúcar hasta que la preparación quede espesa, clara y con una textura similar al sambayón Agregar la harina tamizada poco a poco, mezclando suavemente para conservar el aire de la preparación. Incorporar la esencia de vainilla o la ralladura de limón, según el sabor elegido. Sumar las claras batidas a punto nieve con la sal e integrar con movimientos envolventes. Volcar la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado. Cocinar en horno moderado durante unos 35 minutos, hasta que el bizcochuelo esté firme y dorado. Desmoldar y dejar enfriar antes de servir o rellenar.

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