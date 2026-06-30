Una receta distinta de polenta con bondiola: el paso a paso para hacerla en pocos minutos

La polenta con bondiola es uno de esos platos clásicos que ganan protagonismo durante el invierno. En esta oportunidad, el chef uruguayo Ale Acland comparte una versión fácil, económica y muy sabrosa, ideal para preparar en casa sin complicaciones.
La receta combina una bondiola de cerdo cocinada con ajo, cebolla, vino y salsa de tomate con una polenta extra cremosa, elaborada con leche y manteca para lograr una textura suave y un sabor mucho más intenso.
Lo mejor de esta preparación es que no requiere técnicas complejas y puede resolverse en pocos minutos con ingredientes fáciles de conseguir. Es una excelente opción para un almuerzo o una cena reconfortante durante los días más fríos del año.
Uno de los secretos de esta receta está en respetar algunos pasos simples que hacen la diferencia: dorar bien la bondiola antes de sumar la salsa para potenciar su sabor, preparar la polenta con leche y manteca para lograr una textura mucho más cremosa e incorporarla de a poco, en forma de lluvia y sin dejar de revolver. De esa manera se evita la formación de grumos y se consigue un plato suave, sabroso y con una consistencia perfecta.
Ingredientes
Para la bondiola
- 700 g bondiola de cerdo
- Una cebolla
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de grasa vacuna (o aceite)
- Sal
- Pimienta
- Una taza salsa de tomate
- Un chorrito de vino
Para la polenta
- Un litro de leche
- Polenta instantánea (cantidad según las indicaciones del envase)
- 100 g manteca
- Sal
Procedimiento
- Picar finamente la cebolla y los dientes de ajo.
- Cortar la bondiola en cubos medianos.
- Calentar una olla con la grasa vacuna y rehogar la cebolla junto con el ajo hasta que estén transparentes.
- Incorporar la bondiola, condimentar con sal y pimienta y cocinar hasta dorar la carne de todos sus lados.
- Agregar la salsa de tomate y un chorrito de vino. Cocinar unos minutos para que la salsa tome sabor y la carne termine de cocinarse.
- En otra olla, colocar el litro de leche junto con la manteca y una pizca de sal.
- Cuando la leche rompa el hervor, incorporar la polenta en forma de lluvia mientras se mezcla constantemente para evitar la formación de grumos.
- Cocinar durante el tiempo indicado en el envase hasta obtener una preparación cremosa.
- Servir la polenta bien caliente y cubrir con la bondiola junto con toda la salsa.
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