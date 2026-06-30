Festival de panchos de cordero: la receta imperdible de Narda Lepes para que salgan sabrosos

Narda Lepes es una de las cocineras más conocidas de la Argentina y una de sus recetas preferidas son los panchos de cordero cocinados en brochettes, llenos de sabor e ideales para compartir en familia o con amigos.

La receta forma parte del libro Ñam Ñam, Manual para alimentar a un pequeño omnívoro, publicado por Editorial Planeta, y combina especias típicas de la cocina de Medio Oriente, como el comino, el coriandro, la menta y el cilantro.

El resultado son unos “panchitos árabes” jugosos, aromáticos y muy fáciles de adaptar, ya que también pueden prepararse con carne vacuna o de pollo. Ideales tanto para chicos como para adultos.

Comensales 3 Ingredientes 500 gramos de carne de cordero picada

gramos de carne de cordero picada Una cebolla rallada

cebolla rallada 2 dientes de ajo

dientes de ajo ½ cucharadita de comino en polvo

cucharadita de comino en polvo Una cucharadita de coriandro en polvo

cucharadita de coriandro en polvo Una cucharadita de semillas de hinojo molidas

cucharadita de semillas de hinojo molidas Una cucharadita de pimentón dulce

cucharadita de pimentón dulce Un puñado de hojas de menta picadas

puñado de hojas de menta picadas Un puñado de cilantro picado

puñado de cilantro picado Sal

Pimienta

Palitos de brochette

Pan de leche

Puré de palta

Salsa de tomate, cebolla, ajo, limón y aceite de oliva

Yogur natural condimentado

Narda Lepes, una cocinera que se destaca en Argentina. Foto: Instagram

Procedimiento para los panchos de cordero

Colocar en un bol la carne de cordero picada junto con la cebolla rallada, el ajo, el comino, el coriandro, las semillas de hinojo, el pimentón, la menta, el cilantro, sal y pimienta. Mezclar muy bien y amasar durante unos minutos para integrar todos los ingredientes y lograr una preparación compacta. Tomar porciones de la mezcla y moldearlas alrededor de los palitos de brochette, formando cilindros alargados similares a una salchicha. Presionar bien para que la carne quede adherida y no se desarme durante la cocción. Llevar las brochettes a la heladera durante al menos 30 minutos para que tomen firmeza y mantengan mejor la forma al cocinarlas. Cocinar en una plancha, parrilla o horno caliente hasta que la carne esté bien dorada por fuera y cocida en el interior. Colocar cada brochette dentro de un pan de leche, presionar suavemente para que la carne quede sostenida por el pan y retirar el palito con cuidado. Completar con puré de palta, salsa de tomate y yogur condimentado, o los acompañamientos preferidos, y servir inmediatamente.

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