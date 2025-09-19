Las brochettes de pollo son esa solución perfecta cuando querés cocinar algo rico sin complicarte demasiado: solo necesitás cortar pechuga en cubos, preparar un buen adobo y dejar que los trozos absorban sabor. Después armás los pinchos intercalando pollo con verduras y panceta.

El truco para que queden sabrosas está en el momento de cocción: parrilla caliente y unos minutos de cada lado hasta que se forme esa costra dorada. Luego se sirven con una salsa de naranja. En menos de media hora obtendrás un plato práctico, lleno de color, aroma y sabor.

Ingredientes para brochette de pollo

Para la brochette

2 cebollas.

2 morrones rojos.

500 g de panceta.

2 pechugas de pollo.

6 palos de brochette.

Aceite de girasol.

Romero fresco.

2 dientes de ajo.

Sal y pimienta, a gusto.

Para la salsa de naranja

Jugo de 6 naranjas.

200 g de azúcar.

½ cebolla.

Un diente de ajo.

Una cda de miel.

Procedimiento

Para la salsa de naranja, mezclar los ingredientes y poner en una olla a reducir la mezcla hasta que tome la consistencia deseada.

Para las brochettes

Cortar los vegetales en cubos, la panceta y el pollo, armamos intercalando los ingredientes y reservamos. Calentar una parrilla (también podemos hacerlas en horno fuerte) salpimentamos las brochette y pincelamos con el aceite de romero. Servir con la salsa de naranja

