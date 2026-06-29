Susana Giménez emprendió este lunes un viaje a Miami junto a su hija Mecha Sarrabayrouse, eligiendo un vuelo de American Airlines más temprano de lo habitual para aprovechar al máximo su estadía. Ambas llegaron al aeropuerto con looks coordinados y cada una llevó su valija, carry-on y portavestidos, listas para instalarse en Estados Unidos durante el Mundial de Fútbol FIFA 2026.

La conductora se mostró entusiasmada ante los cronistas y no ocultó el motivo principal de su viaje: “Yo voy a ver a Messi”, aseguró con una sonrisa. Aunque negó tener compromisos laborales en Miami, trascendió que el productor Federico Levrino ya planea aprovechar su presencia para grabar algún contenido especial, aunque la diva aclaró que le van revelando la agenda “de a poco” para evitar que se niegue de entrada.

Susana Giménez visitó a Lionel Messi. (Foto: X.com)

En el aeropuerto, Susana fue consultada sobre la chance de hacer un especial junto a los padres de Lionel Messi o una entrevista con Antonela Roccuzzo. Fiel a su estilo, respondió: “No sé lo que habrá arreglado Fede. Llegué ayer de Punta del Este y no tengo ni idea”. Sobre la posibilidad de aparecer en cámara con Marley, fue algo más concreta.

Leé más:

El festejo de los famosos por el triunfo de la Selección Argentina y el récord de Lionel Messi

EL AMBICIOSO VIAJE DE SUSANA GIMÉNEZ A LOS EE.UU. PARA ENTREVISTAR A LEO MESSI

“Por ahí Marley, viste que me pone la cámara en todos lados, es mi amigo y yo tengo que hacerlo. Pero no voy a hacer un programa, no. Ojalá pueda hablar con mi Messi adorado de mi corazón”.

Según contó Yanina Latorre en el programa SQP, detrás de la aparente desinformación de Susana hay una estrategia: “Susana aprendió que cada vez que habló de un tema fue título durante meses. Dice ‘no sé, no sé’ para no contar, porque no quiere contar en realidad”. El plan original era más ambicioso”, señaló.

Susana había sido invitada a ver un partido desde el palco de la familia Messi, junto a Celia, la madre de Leo, con quien mantiene una amistad. Sin embargo, la idea se cayó porque Celia y Jorge Messi finalmente no viajaron a Estados Unidos por cuestiones de salud. Ahora, Susana verá el partido con Marley, aunque la familia Messi podría ayudarla a conseguir una entrada para el estadio.

Leé más:

Susana Giménez fue al teatro con su hija y se reencontró con Yankelevich: los looks que marcaron tendencia

LAS FOTOS DE SUSANA GIMÉNEZ ANTES DE ABORDAR SU VUELO A LOS EE.UU. CON SU HIJA MECHA





Susana Giménez (Foto: Movilpress)

Susana Giménez (Foto: Movilpress)

Susana Giménez (Foto: Movilpress)

Mecha Sarrabayrouse (Foto: Movilpress)

Susana Giménez y Mecha Sarrabayrouse (Foto: Movilpress)

Susana Giménez y Mecha Sarrabayrouse (Foto: Movilpress)

Susana Giménez y Mecha Sarrabayrouse (Foto: Movilpress)

Leé más:

Arturo Puig reveló por qué se decepcionó de Susana Giménez tras la muerte de Selva Alemán: “Me sentí dolido”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.