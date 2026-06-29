Huevos rellenos en 15 minutos: la receta express de Felicitas Pizarro

Los huevos rellenos son uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Fáciles de hacer, rendidores y muy versátiles, permiten combinar distintos ingredientes para lograr sabores intensos con muy poco esfuerzo.

La cocinera Felicitas Pizarro compartió una versión que se destaca por una pasta de aceitunas llena de sabor, con el toque justo de mostaza, alcaparras, anchoas y oliva. El resultado es una preparación elegante y lista en apenas 15 minutos.

Además de ser una receta práctica, tiene una presentación atractiva que la convierte en una gran alternativa para servir como entrada, aperitivo o parte de una mesa fría cuando se busca sorprender con algo simple pero diferente.

Comensales 4 Ingredientes Para los huevos rellenos 6 huevos

huevos ¼ taza lactonesa o mayonesa

taza lactonesa o mayonesa ¼ taza aceitunas descarozadas

taza aceitunas descarozadas Oliva, cantidad necesaria

Una cucharada de alcaparras

cucharada de alcaparras Una anchoa

anchoa Una cucharada de mostaza

cucharada de mostaza Una cucharada de salsa inglesa

cucharada de salsa inglesa Una cucharada de vinagre

cucharada de vinagre Ralladura de 1/2 limón

Hierbas frescas picadas

Pimentón

Sal

Pimienta Para la lactonesa 70 ml leche

ml leche 70 ml aceite de oliva

ml aceite de oliva 70 ml aceite neutro

ml aceite neutro Una cucharada de ajo en polvo

cucharada de ajo en polvo Sal

Pimienta

Huevos rellenos en 15 minutos con la receta express de Felicitas Pizarro. Instagram Felicitas Pizarro.

Procedimiento para los huevos rellenos express

Cocinar los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos. Retirarlos, enfriarlos en agua fría, pelarlos y cortarlos al medio a lo largo. Reservar las claras y retirar las yemas. Preparar la lactonesa colocando la leche, el aceite de oliva, el aceite neutro, el ajo en polvo, sal y pimienta en un recipiente alto. Procesar con mixer hasta obtener una salsa cremosa y emulsionada. Colocar en una procesadora las yemas cocidas, la lactonesa, las aceitunas descarozadas, las alcaparras, la anchoa, la mostaza, la salsa inglesa, el vinagre y la ralladura de limón. Procesar todo hasta lograr una pasta suave, cremosa y homogénea. Si fuera necesario, agregar un chorrito de aceite de oliva para ajustar la textura. Rellenar las claras utilizando una cuchara o una manga pastelera para obtener una presentación más prolija. Terminar con hierbas frescas picadas, una pizca de pimentón y un hilo de aceite de oliva por encima. Servir fríos y disfrutar de estos huevos rellenos con pasta de aceitunas, ideales para una entrada, una picada o una mesa de celebraciones.

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