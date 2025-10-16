La bondiola es uno de los cortes de cerdo más elegidos por su jugosidad, pero al rellenarla se convierte en un plato espectacular. El desafío está en lograr que la carne quede tierna y que el relleno combine a la perfección, sin que la cocción comprometa la humedad.

El chef Salva Mazzocchi nos revela sus secretos para preparar la mejor bondiola rellena, una versión agridulce que deslumbra. La magia reside en la combinación del relleno y en un glaseado final con miel y mostaza, que garantiza una carne brillante y melosa.

Ingredientes para bondiola rellena agridulce

Para la bondiola

Una bondiola.

Una cebolla.

¾ de taza de orejones.

¾ de taza de ciruelas pasas.

100 g de panceta ahumada.

C/n de aceite.

100 ml de caldo de carne.

Para la salsa

Una cda de mostaza.

2 cdas de miel.

½ taza de vino tinto.

Un k de boniatos.

Sal a gusto.

Pimienta a gusto.

Nuez moscada a gusto.

Bondiola agridulce glaseada con boniatos: la receta de Salvador Mazzocchi. Cucinare.TV.

Procedimiento

Hidratar en agua tibia los orejones y las ciruelas. Picarlos y saltear en una sartén con oliva junto con una cebolla picada bien finita y la panceta cortada en cubitos pequeños. Reservar. Con un cuchillo largo de punta hacer un corte en la bondiola y atravesarla longitudinalmente generando un bolsillo. Rellenar con la preparación anterior. Sellar en una sartén y luego cocinar en una fuente de horno cubierto con papel metálico, durante una hora a 200°. Para preparar la salsa, en una sartén añadir el vino, el caldo y la mostaza . Cocinar durante 10 minutos y agregar la miel. Cocinar 5 minutos más y pintar la bondiola con esta salsa. Pelar y cortar los boniatos en trozos grandes. Cocinar en horno fuerte durante 35 minutos, o hasta que estén dorados. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/