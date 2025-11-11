El sambayón es uno de esos sabores clásicos que nunca fallan: tiene el perfume del vino dulce, la suavidad de las yemas y una textura cremosa que lo hace irresistible. En esta versión se transforma en una torta con base crocante de galletitas de chocolate, ideal para los fanáticos del helado que buscan algo distinto pero fácil de preparar.

La combinación del sambayón con la crema batida logra un relleno aireado y liviano, que contrasta perfecto con la base de galletitas. No lleva horno y solo necesita un día en el freezer para alcanzar su punto justo. Fresca, cremosa y con el toque elegante del Marsala, esta torta es un postre para disfrutar en cualquier ocasión.

Ingredientes para la torta de sambayón

5 yemas

5 cucharadas de azúcar

5 cucharadas de vino Marsala

400 cc de crema de leche

200 g de galletitas de chocolate

80 g de manteca derretida

Chocolate para decorar, cantidad necesaria

La clave está en batir los huevos sostenidamente para lograr la crema que sirve de base para hacer la torta de sambayón. Foto. Cucinare TV

Procedimiento

Para el relleno, colocar las yemas, el azúcar y el vino en un recipiente a baño María y batir hasta obtener una crema espesa. Dejar enfriar y luego integrar con la crema de leche batida. Para la base, triturar las galletitas de chocolate en una licuadora o mixer. Mezclar las galletitas con la manteca derretida y formar la base en un molde cubierto con papel film, presionando con los dedos. Rellenar con la crema de sambayón y llevar al freezer durante un día. Decorar con hilos de chocolate y galletitas trituradas antes de servir.

