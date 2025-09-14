¿Querés llevar las galletitas caseras al nivel “boom”? La clave está en combinarlas con relleno y baño de chocolate. Primero, preparás una masa tierna con cacao y almendras molidas. Luego, estirás, cortás y horneás hasta que se doren.
El golpe final son dos ingredientes que suman intensidad: para el relleno, derretís chocolate semiamargo y lo mezclás la pasta marroc, luego bañás las galletitas en chocolate cobertura y las dejás brillar.
Ingredientes para galletitas rellenas de chocolate
- 40 g de manteca.
- 2 cdtas de esencia de vainilla.
- 25 g de azúcar.
- ½ huevo.
- 25 g de almendras molidas.
- 100 g de harina.
- 15 g de cacao.
Relleno
- 50 g de chocolate semiamargo.
- 30 g de manteca.
- 50 g de pasta de Marroc.
Procedimiento
- Batir la manteca blanda con la manteca.
- Incorporar el huevo y la esencia.
- Agregar la harina, el cacao y las almendras molidas.
- Enfriar.
- Estirar y cortar discos.
- Cocinar a 180° por 8 minutos.
- Mezclar el chocolate derretido con la manteca y la pasta Marroc.
- Rellenar las tapas.
- Enfriar.
