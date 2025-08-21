Nada se compara con el aroma inconfundible de unas cookies recién salidas del horno. Esta receta apuesta por la practicidad: enlistá harina, manteca, azúcar, huevos y chips de chocolate, mezclá en pocos pasos y horneá hasta que los bordes queden bien dorados, pero el centro aún suave.

El resultado: galletitas crujientes por fuera y tiernas por dentro, bien decoradas con trocitos de chocolate que se derriten ligeramente al morder. Perfectas para una merienda, para llevar al trabajo o disfrutar en casa con un café o un mate.

Ingredientes para cookies caseras

110 g de manteca pomada.

50 g de azúcar blanca.

95 g de azúcar rubia.

Un huevo.

160 g de harina 0000 Dia.

Una cdta de bicarbonato de sodio.

Una cdta de sal entrefina.

170 g de chips de chocolate Dia.

Un l de leche chocolatada Dia.

Procedimiento

Colocar la manteca en un bowl. Agregar los azúcares. Batir hasta obtener una crema. Incorporar el huevo. Continuar con el batido. Agregar los secos: harina y bicarbonato tamizados. Adicionar la sal entrefina y los chips de chocolate Asegurarse que quede todo bien integrado. Hacer bolitas y freezar. Colocar en placa y hornear con horno precalentado a 160º por 12 minutos. Bajar el horno a 135º continuando la cocción por otros 12 minutos. Secar bajando el horno a 100º.

