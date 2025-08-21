Nada se compara con el aroma inconfundible de unas cookies recién salidas del horno. Esta receta apuesta por la practicidad: enlistá harina, manteca, azúcar, huevos y chips de chocolate, mezclá en pocos pasos y horneá hasta que los bordes queden bien dorados, pero el centro aún suave.
El resultado: galletitas crujientes por fuera y tiernas por dentro, bien decoradas con trocitos de chocolate que se derriten ligeramente al morder. Perfectas para una merienda, para llevar al trabajo o disfrutar en casa con un café o un mate.
Ingredientes para cookies caseras
- 110 g de manteca pomada.
- 50 g de azúcar blanca.
- 95 g de azúcar rubia.
- Un huevo.
- 160 g de harina 0000 Dia.
- Una cdta de bicarbonato de sodio.
- Una cdta de sal entrefina.
- 170 g de chips de chocolate Dia.
- Un l de leche chocolatada Dia.
Procedimiento
- Colocar la manteca en un bowl.
- Agregar los azúcares. Batir hasta obtener una crema. Incorporar el huevo.
- Continuar con el batido.
- Agregar los secos: harina y bicarbonato tamizados.
- Adicionar la sal entrefina y los chips de chocolate.
- Asegurarse que quede todo bien integrado. Hacer bolitas y freezar.
- Colocar en placa y hornear con horno precalentado a 160º por 12 minutos.
- Bajar el horno a 135º continuando la cocción por otros 12 minutos.
- Secar bajando el horno a 100º.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/