Las cookies sin TACC demuestran que puede haber postres aptos para celíacos que no comprometen sabor ni textura. Esta receta apuesta por una masa crocante y dorada, cargada de chispas de chocolate, que conserva ese toque artesanal de las galletitas de siempre.

Con ingredientes libres de gluten y pasos simples, son ideales para compartir o llevar de regalo sin perder el placer de lo casero. Además, son una solución práctica: no requieren levaduras complicadas ni tiempos largos de reposo. Se mezclan, se forman, se hornean y se disfrutan.

Ingredientes cookies sin TACC

200 g de premezcla o mix de harinas sin gluten.

Una cdta de polvo de hornear.

75 g de azúcar mascabo.

75 g de manteca.

Un huevo.

Ralladura de una naranja.

2 cdas de jugo de naranja.

Procedimiento

Colocar la premezcla junto con el polvo de hornear, el azúcar en un bowl y mezclar. Agregar la manteca e integrar bien formando un arenado. Añadir el huevo, la ralladura y el jugo de naranja. Amasar hasta formar un bollo. Agregar los chips de chocolate. Separar en bollitos, dependiendo el tamaño y cantidad de cookies que quieran. Hacer bolitas con las manos y aplastar formando las galletas. Pueden agregar más chips de chocolate si quieren. Colocar sobre en una placa antiadherente, dejando espacio entre una y otra. Llevar a horno precalentado en 180º por unos 10 minutos, hasta que la base tenga un color doradito.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/