El milhojas es un postre que evoca sofisticación y deleite, un clásico de la pastelería que se distingue por sus capas delicadas y su relleno abundante. Esta receta propone una versión completamente irresistible que transforma la masa tradicional de hojaldre en algo inesperado y sumamente potente.

Si sos un amante de los sabores intensos, esta es la forma de llevar la milhojas a otro nivel, combinando chocolate y el dulce de leche. El secreto de este plato reside en reemplazar las láminas de hojaldre por finas capas de chocolate blanco y semiamargo, que actúan como la estructura crujiente del postre.

Ingredientes para milhojas de chocolate y dulce de leche

300 g de chocolate semiamargo.

300 g de chocolate blanco.

500 g de dulce de leche.

La receta para hacer milhojas de chocolate y dulce de leche. Cucinare.TV-

Procedimiento

Derretir a baño maría o en microondas ambos chocolates. Sobre un silpat (puede ser también un trozo de papel aluminio), colocar una primera capa de chocolate semiamargo bien fina, formando un rectángulo. Llevar a heladera o freezer para que solidifique totalmente. Retirar del frío y colocar una capa muy fina de dulce de leche sobre la lámina de chocolate. Llevar a heladera o freezer hasta que solidifique. Retirar del frío y sobre la cama de dulce de leche, colocar chocolate blanco y hacer una lámina fina. Repetir esta secuencia de chocolate semiamargo, dulce de leche y chocolate blanco , hasta que se acaben. Una vez formado el milhojas y estando bien frío, cortar con mucho cuidado en cuadrados o rectángulos. Servir.

