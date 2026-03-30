Hervir huevos parece una tarea simple, pero la ciencia encontró una forma más precisa de hacerlo para lograr mejor textura y conservar más nutrientes. Un equipo de investigadores italianos publicó en Communications Engineering un método llamado “cocción periódica” que permite obtener una yema cremosa y una clara firme al mismo tiempo.

La técnica consiste en alternar el huevo cada dos minutos entre agua a 100°C y un recipiente a 30°C durante un total de 32 minutos. Según los análisis realizados, este procedimiento no solo mejora la textura sino que aumenta el contenido de polifenoles y otros micronutrientes beneficiosos para la salud en comparación con la cocción tradicional.

El problema de cocer clara y yema al mismo tiempo

El huevo tiene una estructura bifásica: la clara (albúmina) y la yema requieren temperaturas distintas para cocinarse correctamente. La clara coagula alrededor de los 85°C, mientras que la yema lo hace cerca de los 65°C.

Con esta técnica, los huevos se deben coloar a distintas temperaturas. Foto: Freepik

Cuando se hierve un huevo directamente en agua a 100°C, la yema suele sobrecocinarse y quedar completamente firme. En cambio, si se utiliza el método al vacío durante una hora a 65°C, la yema queda cremosa pero la clara puede resultar poco cocida.

Ese desfasaje térmico fue el punto de partida del equipo italiano, que buscó una solución que permitiera respetar las temperaturas ideales de cada parte sin resignar seguridad alimentaria ni textura.

En qué consiste la “cocción periódica” de los huevos

Antes de probar en la cocina, los científicos simularon el proceso con un programa de dinámica de fluidos computacional. A partir de ese modelo, diseñaron la alternancia térmica que hoy proponen.

El procedimiento es concreto: el huevo se pasa cada dos minutos de una cacerola con agua a 100°C a un recipiente con agua a 30°C, y así sucesivamente durante 32 minutos. Ese cambio constante genera un equilibrio térmico interno que permite cocinar clara y yema de manera diferenciada.

Esta cocción logra que la clara quede firme y que la yema no se cocine por demás. Foto: Freepik

El resultado, según describen, es una clara con firmeza intermedia —entre un huevo pasado por agua y uno al vacío— y una yema blanda y sedosa.

Más textura y más nutrientes

Luego de aplicar la técnica, los investigadores compararon los huevos obtenidos con otros cocidos de forma tradicional, pasados por agua y al vacío. Evaluaron textura, cualidades sensoriales y composición química.

Para medir las propiedades nutricionales utilizaron resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas de alta resolución. Los análisis mostraron que las yemas cocidas con el método periódico contenían más polifenoles.

Estos compuestos son micronutrientes estudiados por sus posibles beneficios para la salud. Según los autores, la técnica no solo optimiza la textura, sino que también podría tener aplicaciones culinarias más amplias en otras recetas.