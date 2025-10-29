Mariana Fabbiani y Mariano Chihade celebraron con gran emoción los 15 años de su hija Matilda.
La conductora y el empresario le organizaron una fiesta soñada a la que no faltó nadie.
Matilda estuvo rodeada del amor de sus familiares y amigos, y las postales que publicó Mariana dejaron espiar un poquito de esa noche tan especial.
El emotivo mensaje de Mariana Fabbiani a su hija Matilda:
La conductora de El Diario de Mariana le dedicó sentidas palabras a su primogénita en Instagram. Fabbiani y Chihade también son padres de Máximo, de 11 años.
“¡Matilda festejó sus 15 y fuimos muy felices! Gracias a todos los que nos acompañaron con tanto amor e hicieron posible esta noche inolvidable”, escribió Fabbiani, junto a imágenes del evento.
Las fotos rápidamente se llenaron de comentarios y mensajes cariñosos de amigos, colegas y seguidores, que destacaron lo grande y hermosa que está Matilda.
