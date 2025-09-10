En una noche donde la solidaridad se vistió de gala, la Fundación GEDYT llevó adelante la quinta edición de su tradicional cena solidaria “Noche Azul”, destinada a recaudar fondos para la prevención y detección temprana del cáncer de colon, el segundo más frecuente en Argentina.

El evento se realizó en el imponente Alvear Palace Hotel, y reunió a más de 200 invitados, entre ellos personalidades destacadas del espectáculo, la moda, la política y la medicina. Además de recaudar más de $265 millones, la gala fue también una verdadera pasarela de estilo, donde las famosas deslumbraron con sus looks elegantes y sofisticados.

¿Cómo se vistieron las famosas en la Gala Solidaria GEDYT 2025?

Gabriela Sari. Foto: prensa Fundación GEDYT

Flor de la Ve. Foto: prensa Fundación GEDYT

Mariana Fabbiani. Foto: prensa Fundación GEDYT

Gisela Busaniche. Foto: prensa Fundación GEDYT

Liliana Parodi. Foto: prensa Fundación GEDYT

Barbie Simons. Foto: prensa Fundación GEDYT

Entre los estilos más destacados de la noche:

Mariana Fabbiani apostó por un vestido largo en azul noche, con escote halter y espalda descubierta, acompañado de clutch metálico y ondas suaves al agua.

Florencia de la V lució un diseño de alta costura con lentejuelas, tajo profundo y escote cruzado, en un homenaje al glamour clásico de Hollywood.

Gabriela Sari eligió un vestido plisado con detalles dorados y corte imperio, ideal para resaltar la silueta con elegancia.

Barbie Simons , siempre vanguardista, combinó un vestido negro minimalista con apliques en los hombros y maquillaje nude, logrando un look moderno y chic.

Gisela Busaniche apostó por un estilo romántico, con un vestido en tono champagne, bordados florales y silueta sirena.

El dress code fue “etiqueta formal” y las celebridades estuvieron a la altura de la ocasión, mezclando moda, compromiso y conciencia social.

¿Qué es la Noche Azul de Fundación GEDYT?

La Noche Azul es la gala anual organizada por la Fundación GEDYT, que tiene como objetivo recaudar fondos para campañas de concientización y programas de detección temprana del cáncer colorrectal, una enfermedad altamente prevenible si se detecta a tiempo.

Este 2025, se logró reunir más de $265 millones, que serán destinados a acciones concretas en hospitales públicos como el Hospital de Clínicas (CABA) y el Hospital Gandulfo (Lomas de Zamora).

Subastas millonarias y shows en vivo

El evento incluyó:

Conducción de Guillermo Andino

Show en vivo de Hilda Lizarazu

Bingo solidario animado por José María Muscari

Subasta de camisetas de fútbol y objetos únicos a cargo de Guillermo Coppola : Camiseta de la Selección Argentina firmada: $5.000.000 Camisetas de River y Boca: más de $6.000.000 “Rosa por la paz” de Juan Carlos Pallarols : $1.700.000



¿Quiénes estuvieron presentes?

Además de las figuras del espectáculo, también asistieron:

Guillermo Coppola

Luis Novaresio

Liliana Parodi

Carlos Pagni

Adrián Cormillot

Dr. Jorge Tartaglione

Dr. Guillermo Capuya

Funcionarios del Ministerio de Salud

Pablo Donati (Diputado)

Lino Barañao (ex Ministro de Ciencia y Tecnología)

¿Por qué es importante la detección del cáncer de colon?

“El cáncer de colon es altamente prevenible si se detecta a tiempo. Cada test, cada donación, es una oportunidad de vida”, expresó el Dr. Luis Caro, presidente de la Fundación GEDYT.

La fundación trabaja para que los estudios preventivos lleguen a todo el país, con especial foco en zonas vulnerables, donde el acceso a la salud aún es limitado.



