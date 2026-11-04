El mundo del espectáculo recibió una triste noticia: murió Daniel Bifulco a los 56 años. El actor y humorista, recordado por integrar Los Jaimitos, el popular trío que alcanzó gran repercusión en VideoMatch, fue encontrado sin vida en su casa.

Su fallecimiento se produjo de manera repentina y, según las primeras informaciones, habría sido víctima de un infarto. La noticia generó conmoción entre quienes compartieron con él su carrera artística y entre el público que durante años disfrutó de sus personajes en televisión y teatro.

Bifulco había formado parte de Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, un grupo humorístico que dejó su huella en la televisión argentina. En los últimos tiempos, los tres habían vuelto a encontrarse a través de las redes sociales, donde recuperaron el vínculo con una audiencia que todavía los recuerda con cariño.

De qué murió Daniel Bifulco

Daniel Bifulco fue encontrado sin vida en su casa a los 56 años. Según las primeras informaciones difundidas, el actor y humorista habría sufrido un infarto. Hasta el momento, no trascendieron más detalles sobre las circunstancias de su muerte ni una confirmación oficial de la causa del fallecimiento.

La emotiva historia de Daniel Bifulco: el día que nació su hija y debutó Los Jaimitos

En una entrevista reciente, el humorista había contado una de las anécdotas más significativas de su vida: el nacimiento de Los Jaimitos coincidió con el día en que nació su hija Luciana.

Todo ocurrió el 5 de abril de 2001. Bifulco tenía programada una cesárea para el nacimiento de su hija, pero también debía cumplir con un compromiso laboral: grabar una nota para el programa de Marcelo Tinelli.

Ante la imposibilidad de que Daniel participara, la producción ya comenzaba a buscar un reemplazo. Sin embargo, sus compañeros no querían dejarlo afuera y encontraron una solución para que pudiera cumplir con ambas cosas.

Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta propusieron encontrarse a las cinco de la mañana, cuando empezaba a salir el sol, para grabar el material antes de que Daniel tuviera que ir al sanatorio.

“No me voy a olvidar nunca de cómo nacieron Los Jaimitos porque fue el 5 de abril del 2001, el día que nació mi hija, el mismo día”, había recordado.

La grabación se realizó temprano y, una vez terminada, una Traffic lo llevó directamente al hospital. Allí nació Luciana. Pero la jornada todavía tenía otro capítulo: después de convertirse en padre, Bifulco se presentó en el programa de televisión.

“Me llevó la Traffic hasta el hospital, nació mi hija, Luciana, y ese mismo día me fui al programa. El primer programa de VideoMatch salieron Los Jaimitos el día que nació mi hija. Una anécdota impresionante”, relató.

El actor también había destacado el gesto de sus compañeros, que hicieron posible que pudiera estar presente en un momento tan importante sin perderse el comienzo de aquel proyecto artístico.

“La verdad que gracias a mis amigos, porque ya la producción general buscaba un reemplazo. Ya buscaban un reemplazo, pero mis amigos me hicieron la gamba y bueno, nacieron Los Jaimitos y nació mi hija”, contó.

Quién era Daniel Bifulco, el humorista de Los Jaimitos

Daniel Bifulco desarrolló una trayectoria artística ligada al humor y encontró uno de sus momentos de mayor popularidad con Los Jaimitos, el trío que integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en VideoMatch.

El grupo se convirtió en uno de los sketches recordados del ciclo conducido por Marcelo Tinelli y logró construir una identidad propia dentro del humor televisivo argentino.

Con el paso de los años, sus integrantes mantuvieron el vínculo con el público y volvieron a compartir contenidos en las redes sociales, donde recuperaron parte de la complicidad que los había caracterizado.

Hoy, la historia de Daniel también queda asociada a aquella jornada del 5 de abril de 2001, cuando en pocas horas vivió dos acontecimientos que marcarían su vida: el nacimiento de su hija y el comienzo de Los Jaimitos.