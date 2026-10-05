Antes de que Daniela Christiansson llegara a Buenos Aires, comenzaron a circular rumores que aseguraban que Maxi López había cenado a solas con una mujer en un restaurante de Villa Crespo. Esto alimentó aún más la ola de rumores que apuntaban contra una supuesta separación.

Sin embargo, en las últimas horas Daniela decidió salir a hablar y desmintió todos los rumores que circulaban. Al abrir una caja de preguntas en su cuenta de Instagram, la esposa de Maxi respondió a todas las preguntas y dudas de sus seguidores.

A través de sus redes, la modelo habló de la vida familiar, de la crianza de sus hijos y de cómo vive los períodos que se encuentra lejos del exfutbolista. Como era de esperar, también apareció el nombre de Wanda Nara en los mensajes.

Maxi López, Daniela Christiansson y sus hijos,en Suiza (Fuente: Instagram)

DANIELA CHRISTIANSSON SE REFIRIÓ A LOS RUMORES DE SEPARACIÓN

Cuando una seguidora le preguntó cómo maneja la relación que tienen Maxi López y Wanda Nara, Daniela Christiansson respondió: “No me meto. Lo manejan ellos. No puedo entender la relación entre dos personas que tuvieron hijos juntos porque nunca me pasó. Me parece que la relación que tienen ahora es la mejor manera de llevar las cosas”.

Para ella, lo importante es que puedan llevar adelante la crianza de sus tres hijos en común. Sobre la relación entre sus propios hijos y los tres varones de la mediática, aseguró: “¡Los aman! Están locos por sus hermanos mayores”.

(Foto: Instagram @danielachristiansson)

En otra publicación de Instagram, Daniela confirmó que ya está preparando su regreso a la Argentina. “Ya estamos para volver en los próximos días! Justo terminé con la mudanza acá en Suiza”, reveló la modelo que admitió que la distancia con Maxi no fue nada fácil.

“Aunque cada vez que pasamos tiempo juntos, se nos parte el corazón cuando llega el momento de separarnos. Pero ya estamos llegando al final de este período y pronto vamos a volver a vivir todos juntos “, explicó la esposa de Maxi que aseguró que lo extraña ”muchísimo". “Ni él sabe cuánto. Es mi ancla”, admitió.

(Foto: Instagram @danielachristiansson)

Con respecto a los rumores de separación, Daniela se encargó de despejar todas las dudas. “Es todo mentira”, disparó de manera contundente. Otra seguidora quiso saber cómo hacía con su marido para no tener “una relación tóxica” y ella contestó.

“Creo que se trata de tener respeto, límites claros y mucha comunicación. Y, sobre todo, saber cuándo dar espacio y no querer controlar al otro”, respondió Daniela.

(Foto: Instagram @danielachristiansson)

Además, contó cómo hace para organizarse cuando están separados. “No es fácil, pero tratamos de acompañarnos y estar muy presentes a pesar de la distancia. Y por el resto, me organizo y pido ayuda. Trato de estar con mis hijos durante el día y hago la mayoría de las cosas cuando duermen. Tengo a mi familia muy cerca y, durante los primeros 6 meses de vida de Lando, tuve una chica viviendo con nosotros que me ayudó muchísimo”, reveló.

Por último, Christiansson habló de una posible nueva maternidad en el futuro. “Estoy muy feliz así. Maxi ya tiene 5 y la verdad es que a veces me da mucha pena no poder dedicarles más tiempo a cada uno... el típico mommy guilt (culpa de madre). Así estamos perfectos. Aunque amo tener hijos y amo ser mamá”.