Carlos Rottemberg recordó su amistad de 48 años con Luis “Beto” Brandoni y destacó la vocación inquebrantable del actor en sus últimos meses de vida.

Una frase de Brandoni marcó al productor: “Cuando salió del médico dijo una frase que me impactó mucho: ‘Si no hago teatro me muero’”

Rottemberg abrió su corazón durante una entrevista con Karim González para “Sola en los Bares”.

La frase de Luis Brandoni que impactó a Carlos Rottemberg

Luis Brandoni fue sorprendido por su esposa, su hija y Soledad Silveyra en el teatro en el día de su cumpleaños, en abril de 2025 (Foto: Movilpress).

El productor destacó el gesto de Gerardo Romano, quien cedió su escenario en Buenos Aires para que Brandoni pudiera hacer temporada cerca de su familia y su equipo médico.

El prólogo del libro “Pasen y vean”, de Rottemberg, fue escrito por Brandoni pocos días antes de su fallecimiento.

Aclaró que no es una biografía tradicional ni un texto promocional, sino un testimonio sincero sobre el detrás de escena y las relaciones en el medio. “Es un libro honesto porque lo escribí 100% solo. Tuve que incluir cosas incómodas hacia mí mismo sobre cómo se fabrica el espectáculo”, contó.

Qué pasará en la temporada teatral de verano según Rottemberg

De cara a su temporada número 49 en Mar del Plata, Rottemberg analizó el contexto económico y reconoció que la venta de entradas viene más lenta que otros años. “No le podemos pedir al teatro que sea distinto a la realidad del país”, señaló.

Explicó que la caída de las ficciones en la televisión abierta redujo la aparición de figuras masivas que antes impulsaban la taquilla en el verano.

Frente a este panorama, reafirmó su apuesta por los “precios amigables”, una política que garantiza un sector de plateas accesibles en todas las funciones y sin letra chica.