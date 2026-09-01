Este martes se llevó a cabo la despedida de Miguel Zavaleta, histórico líder de Suéter, en el Cementerio de la Chacarita. El músico murió el lunes a los 71 años luego de luchar contra un cáncer. El útlimo adiós reunió a importantes figuras del rock argentino que compartieron distintas etapas de su carrera.

Entre los presentes estuvo Cachorro López, quien además fue uno de los encargados de cargar el féretro. También se acercó Willy Iturri, baterista de G.I.T. y colaborador de Charly García, e Hilda Lizarazu, y desde Ciudad te mostramos las fotos de cada momento.

El último adiós a Miguel Zavaleta (Foto: Movilpress).

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia ocurrió cuando “Zorrito” Von Quintiero se abrazó con la fotógrafa Andy Cherniavsky. El músico había integrado Suéter entre 1984 y 1985. Además, estuvieron Gringui Herrera y Alfredo Toth, dos reconocidos referentes del rock nacional. El cortejo terminó en el Panteón de SADAIC.

LAS FOTOS DEL ÚLTIMO ADIÓS A MIGUEL ZAVALETA

Gerardo Horacio 'Cachorro' López Von Linden en el último adiós a Miguel Zavaleta (Foto: Movilpress).

El último adiós a Miguel Zavaleta (Foto: Movilpress).

El último adiós a Miguel Zavaleta (Foto: Movilpress).

El último adiós a Miguel Zavaleta (Foto: Movilpress).

Gringui Herrera y Alfredo Toth en el último adiós a Miguel Zavaleta (Foto: Movilpress).

El último adiós a Miguel Zavaleta (Foto: Movilpress).

Andy Cherniavsky e Hilda Lizarazu en el último adiós a Miguel Zavaleta (Foto: Movilpress).

El último adiós a Miguel Zavaleta (Foto: Movilpress).

El último adiós a Miguel Zavaleta (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.