Oscar Lajad, protagonista de la obra musical y audiovisual “Cuando Frank conoció a Carlitos”, sorprendió al contar que decidió no aceptar más nominaciones a premios, incluso después de haber sido reconocido en los recientes Premios Pinti. En una entrevista en el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) el actor explicó los motivos detrás de su decisión.

Lajad, que encarna a Carlos Gardel en la obra, comparó la lógica de los premios artísticos con su experiencia en el deporte. “De chico jugué mucho al tenis, intenté dedicarme profesionalmente, no llegué. En el deporte, si ganás el partido, lo ganaste, no hay dudas. En el arte no es así, es más subjetivo”, relató.

Oscar Lajad en Nuevo Día (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Según el actor, la competencia en el arte no tiene el mismo sentido que en el deporte: “Estoy nominado con actores geniales que admiro. No puedo decir que soy mejor que fulano ni que fulano es mejor que yo. Prefiero quedarme con lo que se lleva el público, que fue a ver la obra y se emocionó, y no con la sensación de haber perdido un partido”.

EL HOMENAJE A GARDEL EN NUEVO DÍA Y LA PASIÓN POR EL ESCENARIO

En el estudio, Lajad regaló un fragmento de “Por una cabeza”, uno de los tangos más emblemáticos de Gardel, y recreó el ambiente de las carreras de caballos, una de las pasiones del Zorzal Criollo. “A Carlitos le encantaban los caballos, las carreras. Siempre lo podías escuchar decir: ‘Imaginate Palermo, ruido de la multitud, chaquetillas encendidas de colores, finales cabeza a cabeza…’”, relató antes de interpretar una escena de la obra.

Oscar Lajad en Nuevo Día (Foto: captura de Ciudad Magazine).

La puesta en escena de “Cuando Frank conoció a Carlitos” incluye también la figura de Frank Sinatra, interpretado por Lucas Guerzo, y propone un cruce entre dos íconos de la música mundial.

DÓNDE VER “CUANDO FRANK CONOCIÓ A CARLITOS”

La obra se presenta en el Teatro Multitabariz, donde Lajad invita al público a vivir una experiencia única que combina música, historia y emoción. “Te esperamos”, cerró el actor en el programa de Ciudad Magazine, agradecido por el reconocimiento del público y el cariño que recibe en cada función.

Foto: prensa Cuando Frank conoció a Carlitos

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