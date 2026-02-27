Entre el 19 y el 22 de febrero, Ushuaia albergó una destacada muestra internacional de arte contemporáneo que reunió a más de 100 artistas de distintos países.

El evento, declarado de interés provincial por su relevancia cultural y social, convirtió a la ciudad fueguina en un punto de encuentro para el arte y la creatividad a nivel global.

La exposición, que cerró oficialmente el 23 de febrero con el desmontaje de las obras, convocó a artistas de múltiples disciplinas provenientes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Israel, México, Panamá, Paraguay, Suecia y Uruguay, consolidando un espacio de intercambio cultural de carácter internacional.

Durante cuatro jornadas, el público pudo recorrer de forma gratuita una propuesta artística diversa que incluyó obras contemporáneas de distintos géneros y formatos, en un evento que destacó por su alcance internacional y su calidad académica.

Un comité académico de prestigio internacional

La muestra contó con un Comité Académico de reconocida trayectoria, encabezado por la profesora y crítica de arte María Elena Beneito, directora de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina.

A nivel local, la organización estuvo acompañada por Danilo Clément, director y cofundador del Museo Marítimo de Ushuaia.

El jurado estuvo integrado por especialistas de amplia experiencia en el ámbito artístico y académico:

Gregorio Luke, destacado historiador

Walter Di Santo, titular de Estética en la Facultad de Artes de la UNLP, director del Museo de Arte Beato Angélico y artista plástico

Zulma García Cuerva, abogada especializada en educación por el arte y muralista

La presencia de referentes académicos y curadores de prestigio aportó un marco profesional que reforzó el nivel artístico del encuentro.

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Cine y emoción: la proyección de Cuando Frank conoció a Carlitos

Como parte de las actividades culturales, se realizó la proyección gratuita de la película “Cuando Frank conoció a Carlitos”, galardonada como Mejor Película Iberoamericana – Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de la Mujer 2025 en Uruguay.

La producción, de Gustavo González y Raúl López Rossi, contó con producción ejecutiva de Roxana Pulido Aguado y dirección de Karina Insausti, con puesta en escena teatral de Natalia del Castillo y música de Nicolás Posse.

El film está protagonizado por:

Oscar Lajad, en el papel de Carlos Gardel

Pablo Turturiello, como Frank Sinatra

Antonella Miscenti, como Nancy Barbato

La proyección generó una fuerte emoción entre los asistentes y fue acompañada por un prolongado aplauso del público presente.

Declarado de interés provincial

El evento fue declarado de interés provincial por la Vicegobernadora y Presidenta del Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en reconocimiento a su impacto cultural, artístico y social.

Este reconocimiento institucional destaca la importancia de generar espacios que promuevan el arte contemporáneo y el intercambio cultural en el extremo sur del país.

Ushuaia, escenario del arte contemporáneo internacional

La muestra reafirmó a Ushuaia como un escenario cultural en crecimiento dentro del circuito artístico internacional. La participación de artistas de distintos continentes y la respuesta del público reflejaron el interés por iniciativas que acercan el arte contemporáneo a nuevas audiencias.

El encuentro dejó como saldo una experiencia artística de gran nivel y consolidó un espacio que busca proyectarse en futuras ediciones como un referente cultural en la región.