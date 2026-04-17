Anaconda fue uno de aquellos placeres culpables de fines de de los 90 que reunió a Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight y otras figuras, y que fue defenestrada por la crítica. Pero el año pasado 2025 se estrenó una suerte de remake o reboot con la premisa de rendir homenaje a la original riéndose de todo y de todos, incluidos sus propios responsables, encabezados por dos estrellas como son Jack Black y Paul Rudd.

Y pese a que las críticas fueron poco benevolentes con ella, como sucede cada vez más seguido, su estreno en streaming se convirtió en un fenómeno mundial, llegando a los más alto en más de 20 países.

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Dirigida por Tom Gormican -conocido por comedias como The Unbearable Weight of Massive Talent (2022)- y escrita junto a Kevin Etten, propone a lo largo de 99 minutos una reinterpretación en clave paródica del clásico de 1997 en HBO Max.

De qué trata “la nueva” Anaconda

La historia sigue a Doug y Griff, dos amigos de toda la vida que atraviesan una crisis de mediana edad. Ambos comparten un sueño inconcluso: convertirse en cineastas. En un intento por recuperar ese deseo juvenil, deciden filmar su propia versión de Anaconda, la película que marcó su adolescencia.

Jack Black protagoniza Anaconda versión 2025 por HBO Max.

Para ello, se internan en la selva amazónica junto a un equipo improvisado. Lo que comienza como una aventura caótica y algo ridícula pronto se convierte en una pesadilla cuando se enfrentan a una anaconda real, mucho más peligrosa que cualquier ficción.

De esta manera, la película alterna entre el detrás de escena del rodaje amateur y una historia de supervivencia en la jungla.

Enfoque autorreferencial

Uno de los rasgos distintivos de esta versión es su enfoque autorreferencial. Lejos de intentar una remake convencional, Gormican construye una comedia que reflexiona con ironía sobre la industria del cine y la obsesión de Hollywood por reciclar viejas ideas.

La crítica señaló que esta intención paródica genera momentos interesantes, aunque no siempre logra sostenerse.

Según algunos análisis, el film propone “un juego de cine dentro del cine” que resulta menos efectivo de lo esperado en términos humorísticos.

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Sin embargo, también se valoró la química entre sus protagonistas y la capacidad de la película para reírse de sí misma.

Recepción de Anaconda: entre el humor y la irregularidad

En términos generales, Anaconda recibió críticas mixtas. Mientras algunos marcaron su tono ligero y la energía de la dupla protagonista, otros señalaron problemas de ritmo y una falta de tensión en las escenas de acción.

Esta versión de Anaconda tiene un punto a favor: se ríe de sí misma.

Aun así, la película encontró eco en el público gracias a su propuesta desenfadada. El componente de amistad de dos hombres enfrentando el paso del tiempo y sus frustraciones aporta una capa emocional que, aunque secundaria, le da cierta profundidad al relato.

Cómo es el reparto de Anaconda