La muerte del Indio Solari dejó innumerables muestras de dolor y sorpresa en todo el país. Entre los momentos más comentados de la jornada apareció la reacción de Mario Pergolini, quien se enteró de la noticia en pleno vivo mientras conducía su programa en Vorterix.

Todo ocurrió durante una entrevista con el periodista deportivo Gustavo Bonadeo. En medio de la charla, el conductor interrumpió el diálogo al advertir que distintos medios comenzaban a informar el fallecimiento del emblemático artista que marcó a generaciones de seguidores del rock argentino.

La noticia tomó por sorpresa a Pergolini, quien no pudo ocultar su conmoción ante las cámaras. Mientras intentaba confirmar la información que acababa de recibir, expresó con evidente incredulidad: “Perdoname, estoy impactado, no lo tenía tan mal”.

LA EMOTIVA REACCIÓN DE MARIO PERGOLINI EN VORTERIX

Minutos después, todavía afectado por lo sucedido, compartió una reflexión que rápidamente llamó la atención de la audiencia.

“Justo hoy, como todos los viernes, empezamos el programa escuchando Los Redondos”, señaló, en referencia a la banda que lideró el músico y que se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de la historia del país.

Crédito: X

El fragmento se viralizó en cuestión de minutos y comenzó a circular masivamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la espontaneidad del momento y el impacto que generó la noticia incluso entre figuras históricamente vinculadas al universo ricotero.

A lo largo de su carrera en radio y televisión, Mario Pergolini mantuvo una estrecha relación profesional con el fenómeno de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, siguiendo de cerca su crecimiento, entrevistando a protagonistas de la escena y acompañando desde los medios el fenómeno social que trascendió lo estrictamente musical.

LA PRIMERA ENTREVISTA QUE EL INDIO SOLARI HIZO MANO A MANO CON MARIO PERGOLINI