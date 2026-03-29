La exitosa serie The White Lotus ya prepara su cuarta temporada y vuelve a posicionarse como uno de los proyectos televisivos más esperados. Tras el fenómeno global de sus entregas anteriores, la ficción creada por Mike White redobla la apuesta con un nuevo destino europeo, incorporaciones destacadas en el elenco y el habitual combo de sátira social, misterio y humor incómodo que la convirtió en marca registrada.

La serie, que suele contar con temporadas de entre 6 y 8 capítulos de una hora cada uno, volverá a emitirse a través de HBO Max en Argentina.

De qué trata The White Lotus

Cada temporada de The White Lotus se desarrolla en un exclusivo resort de lujo, donde huéspedes adinerados y empleados locales conviven durante unos días que inevitablemente derivan en tensiones, secretos y, en muchos casos, tragedias. La cuarta entrega trasladará la acción a la Riviera Francesa, más precisamente a Saint-Tropez, en un hotel de altísimo nivel que promete convertirse en un personaje más de la historia.

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Aunque la trama específica se mantiene bajo estricta reserva, el formato antológico continuará: nuevos personajes, conflictos independientes y una narrativa coral que combina crítica social con giros dramáticos.

El éxito de la ficción no es casual. Desde su debut en 2021, ganó múltiples premios, incluidos varios Emmy, y se consolidó como una de las producciones más influyentes de la televisión contemporánea, destacándose por su aguda mirada sobre las desigualdades sociales y las dinámicas de poder.

La cuarta entrega trasladará la acción a la Riviera Francesa, más precisamente a Saint-Tropez, Francia.

Un nuevo destino con impacto real

Siguiendo la línea de Hawái (temporada 1), Sicilia (temporada 2) y Tailandia (temporada 3), la elección de la Riviera Francesa no es solo estética. Las locaciones de la serie suelen experimentar un fuerte incremento en el turismo tras la emisión de cada temporada, fenómeno conocido como “efecto White Lotus”.

En este caso, el rodaje se realizará en un lujoso château de Saint-Tropez, lo que podría convertir a la región en el próximo destino aspiracional para fanáticos de la serie.

El tráiler de la temporada 4 de The White Lotus.

Además, la producción apuesta a una combinación de talento internacional y figuras locales, reforzando su identidad global. La incorporación de actores europeos de renombre también sugiere que la narrativa podría explorar nuevas dimensiones culturales y sociales.

Un elenco en expansión y nuevas incorporaciones

Como es habitual en la serie, la cuarta temporada contará con un reparto completamente renovado, aunque con la misma lógica de mezclar estrellas consagradas con talentos emergentes. Entre los nombres confirmados se destacan figuras de peso en cine y televisión, lo que anticipa interpretaciones intensas y personajes complejos.

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También se suma un reconocido actor francés —siguiendo la lógica de integrar artistas locales en cada destino—, lo que podría aportar una capa adicional de autenticidad al relato.

Steve Coogan, Helena Bonham Carter y Chris Messina se incorporan al éxito de HBO Max.

Cómo es el reparto de The White Lotus