Este sábado 18 de abril desde las 10, la serie Batman protagonizada por Adam West y Burt Ward regresará a la pantalla de eltrece, en la previa a La familia Ingalls, y en Ciudad Magazine la recordamos, haciendo foco en los 10 puntos que la convirtieron en un clásico de culto de la TV.

El 12 de enero de 1966, la cadena ABC estrenó Batman, una serie protagonizada por Adam West y Burt Ward en la que muy pocos directivos de 20th Century Fox creían. Solo duró tres temporadas, pero sesenta años después sigue viva en la memoria colectiva, con reposiciones eternas y una legión de fanáticos que la recuerdan con nostalgia.

El triunfo del “camp” y el humor desbordado

En la serie, todo era exagerado y desopilante. Los guionistas no se tomaron nada en serio: los villanos armaban trampas imposibles, las peleas parecían coreografías de comedia musical y los efectos especiales eran puro color y onomatopeyas gigantes: “PAFF”, “BIFF”, “KAPOWW” explotaban en pantalla cada vez que el Dúo Dinámico repartía justicia.

Adam West, con su gesto inconfundible de pensador (mano en la barbilla, codo en la otra mano), se metió en el corazón de los fans con sus insólitas deducciones detectivescas. El resultado: una serie que se reía de sí misma y que, con el tiempo, se volvió un clásico del “camp” televisivo.





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Un Batman único e irrepetible

¿Mejor que el de Christian Bale? ¿Más oscuro que el de Michael Keaton? Imposible comparar. El Batman de Adam West jugó en otra liga: frases inolvidables, un traje ajustadísimo, peleas con artritis y un cinturón de utilidades capaz de sacar cualquier cosa, desde el mítico bati-repelente de tiburones hasta soluciones para los problemas más insólitos. Un héroe querible, entrañable y absolutamente distinto a todos los demás.

Batman y Robin (Foto: captura de Batman)

El héroe que baila, surfea y corre como nadie

En los 120 episodios de la serie, Batman hizo de todo: bailó el Twist, compitió en surf contra el Guasón y corrió tanto junto a Robin que su trote se volvió meme y gif animado mucho antes de que existieran las redes sociales. Nadie se movió tanto en la pantalla chica como este Batman.

Villanos de lujo: estrellas de Hollywood en modo malvado

La galería de villanos fue un desfile de figuras: Burgess Meredith (el entrañable Mickey de Rocky) se puso el monóculo del Pingüino, Otto Preminger fue el Sr. Frío, Anne Baxter (ganadora del Oscar) se animó a ser Olga, la reina de los cosacos, y el gigante Vincent Price se calzó la cabeza de huevo para ser Egghead.

Cascarón (Vincent Price), Mr. Frío (Otto Preminger ) y Rey Tut (Victor Buono)

Pero el Guasón de César Romero fue, sin dudas, un capítulo aparte: bigote pintado y carcajada inolvidable. Imposible olvidar la galería de Gatúbelas compuesta por Julie Newmar, Lee Meriwether y Eartha Kitt, la primera actriz afroamericana en interpretar al personaje.

Gatúbela (Julie Newmar), Acertijo (Frank Gorshin), Pingüino (Burgess Meredith) y Guasón (César Romero con bigote pintado) (Foto: captura Batman)





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El Batimóvil: un auto de colección que se volvió un clásico irrepetible

Si algo tenía estilo en medio de tanto kitsch, era el Batimóvil. Diseñado por George Barris sobre un Lincoln Futura, el auto fue subastado en 2013 por más de 4 millones de dólares. Un símbolo que sigue siendo objeto de deseo para coleccionistas y fanáticos.

El Batimóvil (Foto: captura de Batman)

El Dúo Dinámico también hizo ostentación de un Baticóptero en la película que acompañó a la serie.

Los Bat-climbs y los cameos más insólitos

Una de las escenas más repetidas era la de Batman y Robin “escalando” una pared. Siempre aparecía una ventana y, por ahí, asomaba alguna celebridad: desde Largo de Los locos Addams hasta El Avispón Verde y Kato, que compartieron un “crossover” entre las dos series. Un guiño a otros programas y una excusa perfecta para sumar estrellas invitadas del cine y la TV de esos tiempos.

Batman y Robin se encuentran al Avispón Verde y Kato (Foto: captura de Batman)

Batman y Robin se encuentran a Papá Noel (Foto: captura de Batman)

“¡Santas frases!”: el sello de Robin

El Robin de Burt Ward dejó una marca registrada: sus frases que arrancaban con “¡Santos…!” (¡Holy!). Fueron 359 en total, pero hay una que se lleva todos los premios: “Holy contributing to the delinquency of minors!” (¡Santa contribución a la delincuencia de menores!). Un clásico instantáneo.

La música de presentación que no te podés sacar de la cabeza

La cortina de apertura, compuesta por Neal Hefti, es tan simple como pegadiza. Guitarra surf, tres acordes y una animación inolvidable. Medio siglo después, sigue sonando en la cabeza de todos los que alguna vez vieron la serie y junto con el tema de Dany Elfman para el film de 1989 son los temas más representativos del héroe.

Un legado que abrió camino a otros superhéroes

Aunque la serie terminó en 1968 por bajo rating, dejó una huella imborrable. La Batimanía arrasó y demostró que los cómics podían triunfar en la TV. Sin Batman, difícilmente hubieran existido después series como La Mujer Maravilla o El Increíble Hulk en los años ’70; y ni hablar de la película de Superman de 1978.

Batman, Mujer Maravilla y el increíble Hulk (imagen generada por IA)

Fue todo tan icónico que la serie no dejó de transmitirse en los siguientes 30 años. En 1989, eltrece la reestrenó en el Batman Club, un ciclo conducido por “Macu” Mazzuca que aprovechó la nueva Batimanía desatada por la primera película de Tim Burton.





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El regreso del Dúo Dinámico: nostalgia y humor

Después de la cancelación, ni Adam West ni Burt Ward pudieron despegarse de sus personajes. Primero le prestaron sus voces a los héroes en las series animadas de Hanna –Barbera del Dúo Dinámico y los Super Amigos, y volvieron en 1979 a ponerle el cuerpo en el especial Legends of the Superheroes.

En 2003, protagonizaron Regreso a la Baticueva (Return to the Batcave: The Misadventures of Adam and Burt), un telefilme donde se interpretaron a sí mismos en busca del Batimóvil robado.

La leyenda nunca terminó porque ambos regresaron prestando sus voces en las películas animadas Batman: Return of the Caped Crusaders (2016) y Batman vs. Two-Face, con la aparición del clásico villano inédito en la serie, interpretado por William Shatner.

Sesenta años después, la serie de Batman sigue siendo una prueba de temple para varias generaciones. Un fenómeno que, entre risas, colores y nostalgia, se ganó un lugar eterno en la cultura pop.

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