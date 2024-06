En las últimas horas, la plataforma Prime video dio a conocer el primer trailer de Batman; caped crusader (Batman el encapotado en Latinoamérica), la nueva serie animada del personaje de DC Comics que lleva más de tres años en desarrollo.

Fotograma de Batman Caped crusader: Catwoman (Foto: gentileza Prime Video)

Calificada como la “continuación espiritual” de la legendaria Batman the animated series(1992-1999), esta nueva encarnación del caballero de la noche adopta un aspecto más cercano a sus orígenes en la revista Detective comics 27 (1939).

Fotograma de Batman Caped crusader (Foto: gentileza Prime Video)

El proyecto comenzó en plena pandemia bajo la batuta de J.J. Abrams, Matt Reeves –el director de The Batman (2022)- y Bruce Timm, uno de los ideólogos de Batman the animated series, que le imprimió su particular estilo noir a esta nueva versión con sus diseños de personajes.

DE QUÉ TRATA BATMAN: CAPED CRUSADER, LA NUEVA SERIE ANIMADA DEL ENCAPOTADO

En Batman: caped crusader, el héroe de Gotham City se enfrenta a todo tipo de criminales en medio de lo que parece ser una guerra entre las bandas mafiosas. Con la ayuda de su fiel mayordomo Alfred, Bruce Wayne se transforma noche a noche en el defensor de la ley.

Fotograma de Batman Caped crusader: Comisionado Gordon (Foto: gentileza Prime Video)

De esta manera, van desfilando por el tráiler enemigos clásicos de Batman como Catwoman, Two face, Riddler, Killer moth, Penguin, Clayface y muchos más, con los que se irá enfrentando a medida que transcurran los episodios.

Fotograma de Batman Caped crusader: Harley Quinn (Foto: gentileza Prime Video)

Este proyecto, que comenzó en Warner Bros. Discovery pero terminó recalando en la plataforma de Amazon, consta de 10 episodios de unos 25 minutos de duración cada uno de ellos que se podrán ver a partir del 1° de agosto de 2024.

Poster de Batman Caped crusader (Foto: gentileza Prime Video)

