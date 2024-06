Si bien terminó en el 2022 tras su decimoprimera temporada The walking dead se adaptó a las plataformas en base a miniseries protagonizadas por los personajes más emblemáticos como Negan y Maggie (TWD: dead city), Rick y Michonne (TWD: The ones who lives) y Daryl Dixon.

Esta última serie, que llegó a Flow en los últimos días vía AMC muestra a Daryl (Norman Reedus) tratando de sacar a un niño, nacido de una madre infectada por el virus zombie, de una Francia devastada por los zombies para ponerlo a salvo y llevarlo de vuelta a los EE.UU.

Fotograma de The walking dead: Daryl Dixon (Foto: AMC)

Esto supuso que el inseparable dúo de Daryl y Carol Peletier (Melissa McBride), que siempre mantuvo una tensión sexual que les generó legiones de fans en la serie original, emprendieran caminos por separado, aunque en los últimos días hubo novedades importantes al respecto.

Leé más:

Intensamente 2: tráiler, fecha de estreno y quiénes son las nuevas emociones de Riley

QUÉ PASARÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE THE WALKING DEAD: DARYL DIXON

En los últimos días, se supo que The walking dead: Daryl Dixon tendrá una segunda temporada que comenzará a emitirse el próximo 29 de septiembre en los EE.U. y que tendrá de vuelta a Carol como los fans de estos personajes esperaban.

The walking dead: Daryl Dixon – The book of Carol es el título que se difundió por parte de AMC, y estará ambientada otra vez en Francia, donde el protagonista ayuda a la Unión de la esperanza en su lucha contra la experimentación de caminantes que llevan a cabo en ese país en la ficción.

Fotograma de The walking dead: Daryl Dixon (Foto: AMC)

Claro que esta temporada no será un paseo para los dos amigos, ya que ella pasará los episodios buscándolos, en tanto que él lidiará con la decisión de permanecer en Francia o volver a los EE.UU.

El resto del elenco vuelve a tener a Clémence Poésy (Isabelle), Louis Puech Scigliuzzi (Laurent), Anne Charrier (Madame Genet, líder del movimiento político francés conocido como Poder de los Vivos), Romain Levi (Codron) y Eriq Ebouaney (Fallou).

Fotograma de The walking dead: Daryl Dixon (Foto: AMC)

Leé más:

La verdadera acosadora de Bebé Reno demandó a Netflix por 170 millones de dólares

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.