Tom Hardy regresa por tercera vez como Eddie Brock en Venom el último baile (Venom the last dance) el nuevo film del simbionte que llego del espacio que se estrenará el próximo 24 de octubre y ya tiene su primer tráiler.

En esta ocasión, Eddie deberá escapar de las fuerzas armadas tras dejar una porción de Venom en un bar, y se convierte en el más buscado del mundo por una simple causa: la Tierra está a punto de sufrir una invasión de las criaturas que pueblan el planeta de origen del simbionte.

En este impactante adelanto, Eddie y Venom deberán unir sus fuerzas una vez más no solo para escapar de ser diseccionados por el Gobierno, sino también para tratar de impedir que lleguen al planeta más de estas peligrosas criaturas en uno de los pocos estrenos de Marvel Studios de este año.

Leé más:

Tom Hardy: sus tres mejores películas

DE DÓNDE VIENE VENOM, EL PROTAGONISTA DE EL ÚLTIMO BAILE QUE SE ESTRENA EN OCTUBRE

En esta versión de Venom (2018), muy alejada de la mitología de Spider-Man, que adapta muy libremente, Eddie Brock es un periodista de investigación que es despedido de su medio por causas injustas y se une accidentalmente con el simbionte, a quien convence de hacer justicia en lugar del mal.

En la segunda entrega, Venom let there be carnage (2021), el dúo se enfrenta con el asesino serial Cletus Kasady (Woody Harrelson) que ha quedado unido con una porción de Venom y se convierte en una verdadera máquina de matar.

En los comics de Spider-Man, donde Venom suele protagonizar sus propias miniseries, el personaje es originario del planeta Klyntar donde los simbiontes nacieron durante la colonización de ese planeta por los dioses conocidos como los “celestials”.

Un dios llamado Knull creó al primer simbionte, que le arrancó la cabeza a uno de estos “celestials” pero fue desterrado, y así comenzó a forjar un ejército de estos seres que tiene dos debilidades: el sonido y el fuego.

Leé más:

Venom: la última película de Tom Hardy

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.