Este miércoles se conoció la triste noticia de la muerte de Val Kilmer, el actor californiano que interpretó personajes tan emblemáticos en Hollywood como Batman, “Iceman” en Top Gun, a Jim Morrison en The Doors y a El Santo. Tenía 65 años.

El actor, que supo ser una cotizada estrella entre las décadas de 1980 y 1990, sufrió en los últimos años un cáncer de garganta que alteró drásticamente su capacidad de actuación y lo dejó prácticamente sin voz, una de sus herramientas principales para la interpretación.

Val Edward Kilmer nació el 31 de diciembre de 1959 en Los Ángeles, California, se fue a vivir a los 9 años con su padre luego del divorcio y eso lo afectó emocionalmente, al punto de llevar una tensa relación con su progenitor. Y en medio de todo eso, sufrió la muerte de su hermano Wesley, que tuvo un ataque de epilepsia y cayó a una pileta donde se ahogó.

Val Kilmer en Top Gun (Foto: web)

El gran salto a la fama de Val Kilmer se dio con la película Súper Secreto (Top Secret, 1984) la primera de las comedias absurdas del trinomio Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker, que años después creó La Pistola Desnuda (The Naked Gun).

Pero el papel que marcó su carrera fue el de Iceman en la recordada Top Gun (1986), rol que repitió en la secuela de 2022, donde su personaje sufrió un destino parecido al de su vida real. Luego de un tropiezo interpretando a Madmartigan en Willow (1988), el actor comenzó una larga lista de éxitos.

Val Kilmer en The Doors (Foto: web)

Así se fueron sucediendo Tombstone (1993), Fuego contra fuego (1995), Batman Eternamente (1995), El santo (1997) y La isla del doctor Moreau (1996), films que no solo lo llenaron de dinero sino que le dieron una fama de mal llevado que lo acompañó hasta el final de sus días. John Frankenheimer, director de La isla.. declaró: “Nunca escalaré el Monte Everest y nunca volveré a trabajar con Val Kilmer”.

Val Kilmer en Batman Forever (Foto: web)

DE QUÉ MURIÓ VAL KILMER, EL ACTOR QUE TUVO A HOLLYWOOD A SUS PIES

En 2014, Val Kilmer comenzó a tener problemas para tragar y pronto sufrió vómitos con sangre. Los médicos le diagnosticaron cáncer de garganta, y su salud se deterioró rápidamente. A pesar de su fe en la medicina alternativa, sus hijos le suplicaron que siguiera un tratamiento convencional. Finalmente, Kilmer accedió y se sometió a una cirugía, quimioterapia y radiación. El procedimiento lo dejó con un tubo de traqueostomía y un tubo de alimentación, además de la pérdida de su distintiva voz barítona.

Val Kilmer en El Santo (Foto: web)

Kilmer intentó mantener su enfermedad en privado, pero en 2016, su colega Michael Douglas mencionó públicamente su diagnóstico. En respuesta, el actor negó tener cáncer, aunque en realidad estaba en remisión. Finalmente, en abril de 2020, Kilmer admitió en “Good Morning America”: “Me diagnosticaron un cáncer de garganta que se curó muy rápidamente”. Fiel a su estilo, agregó: “Me siento mucho mejor de lo que sueno, me siento maravillosamente”.

El impacto en su carrera fue devastador. Para un actor cuya voz era crucial, la pérdida lo llevó a retirarse de la actuación y centrarse en la pintura y la escritura. En su autobiografía “I’m Your Huckleberry” (2020), reflexionó: “La vida me despojó de muchas cosas, pero también me dio una nueva perspectiva”.

Val Kilmer en Top Gun: Maverick (Foto: web)

