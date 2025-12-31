La magia del tango y el swing de Broadway se dan la mano en “Cuando Frank conoció a Carlitos”, la obra que regresa a la cartelera porteña desde el 7 de enero de 2026 en el Teatro Multitabarís (Av. Corrientes 831, CABA).

Las funciones serán de miércoles a domingos, con entradas ya a la venta por Plateanet y en la boletería del teatro.

Lejos de los shows de tango tradicionales, este espectáculo sorprende con un Gardel íntimo, pícaro y de entrecasa, muy distinto al mito global, y un Sinatra joven, lleno de talento y frescura, que ni él mismo termina de descubrir. Todo, en una puesta en escena espectacular, digna de los grandes escenarios internacionales.

Un homenaje único al repertorio gardeliano

La obra, escrita por Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González, cuenta con las actuaciones de Oscar Lajad, Lucas Gerson y Antonella Misenti. La dirección está a cargo de Natalia del Castillo y la producción de Héctor Cavallero.

El corazón musical del show lo pone la Orquesta Aeropuertos Argentina, que interpreta los tangos más emblemáticos de Gardel en español y en inglés, sobre arreglos de Nico Posse. El resultado es un viaje emotivo y divertido por el repertorio gardeliano, con momentos de humor y emoción que conquistan al público.

Cuando Frank conoció a Carlitos

Días, horarios y cómo conseguir entradas

Las funciones serán:

Miércoles a viernes: 20.30 hs

Sábados: doble función a las 19.30 y 21.30 hs

Domingos: 19.30 hs

Las entradas ya están disponibles en www.plateanet.com.ar o en la boletería del Multitabarís.

De la cartelera al streaming: la historia también llegó al cine

El fenómeno de “Cuando Frank conoció a Carlitos” también saltó a la pantalla grande. La película, dirigida por Karina Insausti y con producción ejecutiva de Roxana Pulido Aguado, fue premiada como Mejor Película Iberoamericana (Premio del Público) en el Festival de Cine Internacional de la Mujer. Actualmente, se puede ver en la Plataforma Disney.

Foto: prensa de Cuando Frank conoció a Carlitos