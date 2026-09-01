La séptima edición del Festival Bandera ya tiene fecha y grilla confirmadas: el próximo sábado 24 de octubre, el Parque Estación Central Córdoba de Rosario será el epicentro de una jornada que promete quedar en la historia de los festivales argentinos.

Con más de 30 artistas y la incorporación de un cuarto escenario, la propuesta se amplió para ofrecer un recorrido musical que abarca desde el rock y el pop hasta el indie, el urbano y la electrónica.

El anuncio del line up 2026 llegó a través de un corto que presentó el concepto creativo de esta edición.

Festival Bandera 2026.

La organización destacó que, aunque la tecnología avanza, la experiencia de compartir un festival en vivo sigue siendo única e irrepetible.

Una grilla que reúne a figuras consagradas y nuevas voces

La programación de este año reúne a algunas de las bandas y solistas más convocantes de la escena nacional e internacional, junto a los proyectos emergentes que hoy marcan tendencia en la música argentina.

El Bandera mantiene así su sello: muchos festivales en uno solo, con cruces inesperados y una variedad de estilos que invitan tanto a descubrir nuevos artistas como a reencontrarse con los favoritos de siempre.

La gran novedad de esta edición es el cuarto escenario, que permitirá sumar propuestas y multiplicar las experiencias para el público durante toda la jornada. La apuesta es clara: ampliar el abanico musical y ofrecer un recorrido aún más diverso.

Bandera, un clásico del calendario cultural argentino

Con el paso de los años, el Festival Bandera se consolidó como uno de los encuentros musicales más importantes del país.

Cada edición reúne a miles de personas de distintos puntos de Argentina y lo posiciona como una cita central dentro del calendario cultural nacional.

Más que un festival, Bandera construyó una identidad propia: un espacio donde conviven grandes artistas, nuevas generaciones y propuestas que hacen de cada edición una experiencia distinta.