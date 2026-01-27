Ushuaia se prepara para vivir una experiencia única: la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina desembarcará en la ciudad más austral del mundo, bajo el lema “Cómo exponer en el fin del mundo”.

El evento, que se realizará del 18 al 22 de febrero de 2026 en la Galería de Arte del Museo Marítimo, promete convertir a la ciudad fueguina en el epicentro del arte contemporáneo.

Del festival participará Cuando Frank conoció a Carlitos, la exitosa película dirigida por Karina Insausti con producción ejecutiva de Roxana Pulido Aguado que fue premiada como Mejor Película Iberoamericana (Premio del Público) en el Festival de Cine Internacional de la Mujer.

Actualmente, se puede ver en la Plataforma Disney+ y en su formato teatral en el Multitabaris de la calle corrientes.

Un jurado internacional y premios para los mejores

Durante cuatro días, un jurado internacional de primer nivel evaluará las obras y deliberará sobre los premios. El panel estará integrado por figuras como Gregorio Luke (historiador del arte y jurado de la Bienal de Florencia), Walter Di Santo (titular de Estética en la Facultad de Artes de la UNLP y presidente de la Asociación Belgraniana), Zulma García Cuerva (especialista en educación por el arte y muralista), Danilo Clement (máster en museología y jefe del Consulado de Suiza en Tierra del Fuego y Santa Cruz) y María Elena Beneito (directora de la Bienal, crítica de arte y jurado internacional).

El jurado seleccionará los primeros, segundos y terceros premios por categoría, y también se entregarán los Premios Manuel Belgrano a la Trayectoria, reconociendo a los artistas más destacados.

Seminarios, espectáculos y una agenda cargada de arte

La Bienal no será solo una competencia: el programa incluye seminarios especializados, una recepción de apertura y cierre con espectáculos musicales, paseos, y la exhibición y venta de obras.

Además, se anunció la futura edición del décimo Anuario de Arte Argentino, que dedicará páginas a cada artista participante y se entregará en octubre de 2026.

Oscar Lajad y Pablo Turturiello interpretan a Carlos Gardel y Frank Sinatra. (Foto: Prensa Disney Plus LA)

Participación internacional y un film premiado como broche de oro

Ya confirmaron su presencia artistas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Panamá, México, Canadá, Israel, Suecia, Estados Unidos y China. El cupo es limitado y la inscripción sigue abierta a través de Instagram (@bienal_internacional_argentina) y en www.bienaldearte.com.ar.

Como cierre, se proyectará el film “Cuando Frank conoció a Carlitos”, que viene de ganar el Primer Premio a Mejor Film y Mejor Película Iberoamericana en el Festival Internacional de Cine “CineFem” de Punta del Este, Uruguay.

Ushuaia se prepara para recibir a los grandes nombres del arte y a nuevas promesas en un evento que promete dejar huella en el fin del mundo.