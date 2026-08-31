El mundo de la música popular argentina despidió este lunes a Beto Orlando, quien falleció a los 79 años tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) que lo había dejado internado en terapia intensiva.

En los días previos, el delicado estado de salud del artista obligó a suspender una presentación que tenía prevista para el fin de semana en el Baile 70’80’. Ese show formaba parte de las actividades que Beto Orlando mantenía activas sobre los escenarios, incluso después de más de cuarenta años de carrera.

Nacido como Alberto Orlando Otero el 4 de septiembre de 1946 en Las Flores, provincia de Buenos Aires, el cantante alcanzó su mayor popularidad en las décadas de 1970, 1980 y 1990.

Una vida dedicada a la música y una carrera de más de cuatro décadas

Desde muy chico, Beto Orlando mostró su pasión por la música. A los siete años se mudó con su familia a La Plata, donde comenzó a cantar acompañado por su guitarra en escuelas y reuniones.

A los 18 años se sumó al grupo folklórico Los Labradores, con el que recorrió escenarios de distintas provincias. Con el tiempo, su interés se volcó hacia la música melódica.

El repertorio de Beto Orlando incluye clásicos como Dios del Olvido, Aquellos Besos que te di, No me des tu Adiós mi Amor, Porque te Quiero y Quién es que Golpea mi Puerta y Nuestro Juramento.