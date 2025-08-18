Toto Kirzner celebró sus 27 años rodeado de amor y afecto familiar. El joven actor disfrutó de un cumpleaños muy especial junto a su mamá, Araceli González, su papá, Adrián Suar, y su pareja, Lucía Angelucci, quienes lo homenajearon con mensajes cargados de emoción y encuentros íntimos que se replicaron en las redes sociales.

El festejo comenzó con una cena con amigos, donde Toto recibió la medianoche con velitas y aplausos en un restaurante.

Entre selfies, videos y un postre simbólico, le dieron la bienvenida a un nuevo año de vida. Más tarde, la celebración continuó en la casa de Araceli, con una reunión familiar en la que no faltaron los abrazos, la preparación de la torta y una mesa decorada con detalles cuidados.

Toto Kirzner cumplió 27 años: el emotivo festejo con Araceli González, Adrián Suar y su novia. CRÉDITO: Instagram

LOS MENSAJES EN REDES SOCIALES

Desde Instagram, Araceli González compartió recuerdos únicos, como una tapa de revista retro en la que anunciaba su embarazo con la frase “Sí, estoy embarazada”.

Junto a esa postal, escribió: “Feliz cumple, hermoso. Te amo”. Además, publicó un video del encuentro familiar que reflejó la complicidad entre madre e hijo.

Por su parte, Adrián Suar le dedicó un mensaje público a su hijo: “Feliz cumpleaños al mejor hijo del mundo. Te amo”, acompañado de una tierna foto en la que se los ve abrazados.

Toto Kirzner cumplió 27 años: el emotivo festejo con Araceli González, Adrián Suar y su novia. CRÉDITO: Instagram

La más romántica fue su novia, Lucía Angelucci, quien preparó un collage de selfies junto a él con la dedicatoria: “Feliz cumple amor de mi vida. Mi mejor compañero, te amo en todas nuestras vidas”.

Los saludos se multiplicaron también en el círculo íntimo. Su hermana, Margarita Kirzner, posó con él en una foto y lo llamó “el mejor hermano del mundo”.

Entre los colegas, se destacaron mensajes de Pedro Alfonso, que lo abrazó en una postal con la frase “Feliz cumple @tomaskirzner”, y dedicatorias de amigos como Lucas Fridman y Migue Granados, quienes resaltaron su talento y calidez.